ecomuseo montagna pistoiese. NUOVO APPUNTAMENTO DEDICATO ALLO STUDIO SUL PAESAGGIO

Oggi domenica 26 novembre a Palazzo Achilli alle ore 16 la presentazione del volume “Paesaggi d’Appennino”

SAN MARCELLO PITEGLIO. L’Ecomuseo della Montagna Pistoiese ha il piacere di ospitare oggi domenica 26 novembre 2023 alle ore 16.00 a Palazzo Achilli (Piazzetta Achilli 7, 51028 Gavinana – PT) la presentazione del libro Paesaggi d’Appennino, curato da Nuèter – Gruppo di Studi Alta Valle del Reno – Porretta Terme APS e Accademia Lo Scoltenna – Pievepelago.

Il testo, inserito nella serie pluridecennale Storia e ricerca sul campo fra Emilia e Toscana, raccoglie i risultati di un’accurata ricerca effettuata nel biennio 2021-2022, che ha interessato lo studio del paesaggio e delle sue mutazioni nel territorio montano delle province di Bologna, Modena e Pistoia.

Nel 2021 l’indagine si è dedicata all’analisi sul campo di alcune aree specifiche (Valli de La Lima, del Reno e delle Limentre, Pavana, Suviana, Malalbergo, Ronchidoso) che ha dimostrato come il paesaggio di questi territori e le attività agricole ed economiche che vi si svolgevano, abbiano subito un’alterazione significativa causata soprattutto dalla presenza di impianti idroelettrici.

Nel 2022 invece si è dato spazio al confronto attraverso vari convegni che hanno esaminato il tema del paesaggio appenninico dall’epoca romana fino all’età contemporanea, con approfondimenti sulle attività dei vivai forestali, dei rimboschimenti, di alcuni esempi di tutela e conservazione del bosco, degli sconvolgimenti prodotti dagli eventi franosi e dell’impatto dell’industria dello sci nei nostri territori.

Il paesaggio è stato infine analizzato nel suo profilo socioculturale, studiandone potenzialità e proposte di valorizzazione. Il contributo sul ruolo della cultura e del paesaggio per la rinascita delle aree interne invita, in tal senso, ad un’attenta riflessione verso quei modelli che, se un tempo erano idonei a far recuperare valore e protagonismo alle zone marginalizzate, oggi sembrano proporre soluzioni ai problemi utilizzando gli stessi metodi e strumenti che hanno portato alla loro emarginazione.

Presenta il volume Alessandro Bernardini.

