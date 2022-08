ecomuseo montagna. PROSEGUONO GLI APPUNTAMENTI DELL’ESTATE 2022

Oggi pomeriggio il terzo appuntamento di “I Venerdì di Rivoreta – Rivivi i mestieri della Montagna” e domani a Gavinana una giornata speciale in memoria di Piero Angela

SAN MARCELLO PITEGLIO. Proseguono gli appuntamenti dell’estate 2022 dell’Ecomuseo della Montagna Pistoiese!

Fra i tanti eventi estivi organizzati dall’Ecomuseo della Montagna Pistoiese, ve ne segnaliamo due in particolare:

– venerdì 19/08/2022 dalle 16.30 alle 18.00 si svolgerà il terzo appuntamento dell’iniziativa “I Venerdì di Rivoreta – Rivivi i mestieri della Montagna”. Dopo aver assistito venerdì 5 agosto scorso alla dimostrazione del “gelato fatto con la neve”, molto partecipata da adulti e bambini, in compagnia dell’Associazione Museo della Gente dell’Appennino Pistoiese, i partecipanti saranno coinvolti nella realizzazione del “burro fatto a mano”!

Per raggiungere Rivoreta, è possibile prenotare una navetta che partirà alle ore 15.00 da Maresca (Piazza della Banca) con fermate intermedie a Gavinana (B&B Il Parco); San Marcello Pistoiese (Albergo Ristorante Il Cacciatore); Cutigliano (Casotti – Piazzale IAT), Rivoreta e ritorno. Prenotazione obbligatoria al N. Verde Ecomuseo 800 974102 entro oggi venerdì 19 alle ore 11.00.

Al termine della visita guidata al Museo della Gente dell’Appennino Pistoiese e della dimostrazione del mestiere, è prevista una degustazione a base di pane burro e zucchero o sale presso l’Agriturismo “Lo Scoiattolo”, in collaborazione con l’Azienda BioAgrituristica “I Taufi”.

Costi di partecipazione: 7€ adulti; 2€ bambini sotto i 12 anni; 5€ adulti con mezzi propri.

Le quote danno diritto a partecipare all’intera iniziativa.

– Sabato 20/08/2022 dalle 15.30 alle 18.30 per rendere omaggio a Piero Angela, recentemente scomparso, l’Ecomuseo della Montagna Pistoiese e il Gruppo Naturalistico collaborano per offrire una giornata speciale a Palazzo Achilli a Gavinana:

– a piano terra, al Museo Naturalistico (MuNAP) sono previste visite guidate a ingresso libero e una proiezione estratta da Super Quark.

– al piano superiore, sede del Punto Informativo dell’Ecomuseo, i bambini possono ricostruire i modellini dei ponti autoportanti e i rompicapi di Leonardo da Vinci.

Piero Angela, emblematico esempio di rigore scientifico e celebre divulgatore, ha trasmesso in modo chiaro e diretto a tutti, le grandi scoperte della scienza, facendosi portavoce di una conoscenza diffusa che fino a quel momento era accessibile solo a coloro che possedevano gli strumenti per farlo.

A noi ora il compito di continuare il suo lavoro con impegno e dedizione, consapevoli dell’importanza della sua missione.

Per rimanere aggiornati o conoscere i prossimi eventi dell’Ecomuseo, siete invitati a consultare il sito www.ecomuseopt.it al link http://www.ecomuseopt.it/estate-con-lecomuseo-eventi-luglio-agosto-2022-2/ o a seguire le pagine Facebook e Instagram (@ecomuseopt)

Per info e prenotazioni:

Associazione Ecomuseo della Montagna Pistoiese

N. Verde 800 974102 – N. Palazzo Achilli 0573 638025

ecomuseopt@gmail.com