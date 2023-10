edilizia. «FATE LARGO A CHI SE NE INTENDE!», PAROLA DELLA PROCURA DI TOMMASO COLETTA

L’infelice Sarcofago City non sarebbe nelle condizioni in cui è, se certi personaggi pubblici servissero davvero lo Stato con «con disciplina ed onore» come Costituzione comanda…

FINCHÉ IL LUPO È PECORAIO

PER L’ITALIA È UN GRANDE GUAIO!

Le immagini che vi presento, risalgono al 30 settembre scorso e sono state trasmesse da Tvl di Luigi Egidio Bardelli.

Tra queste immagini un paio di passate fanno vedere tutti i politici-amministratori presenti alla cerimonia giusto orgoglio del sindaco Torrigiani.

Nisi me fallit (= se non mi sbaglio), come diceva sempre don Renato Gargini, il prete che, con l’Aias, ha permesso al Bardelli di Tvl di vivere e prosperare, diventando persino proprietario di una Tv che era nata non per lui, ma per i disabili; se non mi sbaglio, dicevo, mi sembra di aver riconosciuto anche Simone Niccolai, che in questa occasione ha rubato la fascia al Romitino. Dov’era il pupazzo di Mazzanti? A mangiare da qualche altra parte?

Simone Niccolai è «Assessore all’Edilizia, Urbanistica e Programmazione Territoriale (infatti si vede come programma il rispetto delle aree protette del Montalbano… – n.d.r.). Riceve il giovedì mattina presso il Polo Tecnologico, Servizio Urbanistica Edilizia Privata e Abusivismo, in Via Trieste, 14 (1° piano), previo appuntamento al numero 0573 771331. La sua email è s.niccolai@comune.quarrata.pistoia.it».