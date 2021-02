edilizia scolastica. CONCLUSI I LAVORI ALLA PRIMARIA “MODESTA ROSSI”. VERIFICHE SISMICHE IN ALTRE DIECI SCUOLE

Il sopralluogo del sindaco Tomasi e dell’assessore all’edilizia scolastica Frosini presso la scuola di Ponte alla Pergola

PISTOIA. Martedì il sindaco Alessandro Tomasi e l’assessore all’edilizia scolastica Alessandra Frosini hanno fatto un sopralluogo nella scuola primaria “Modesta Rossi” di Ponte alla Pergola.

I lavori, realizzati dalla Elledilizia di Pistoia, la ditta che si è aggiudicata l’appalto, hanno riguardato l’edifico scolastico con opere di spicconatura e rifacimento intonaci recupero corticale del cemento armato e tinteggiatuta dell’edifico, oltre a opere di sistemazione dell’area esterna pertinenziale con la realizzazione di un nuovo accesso, la messa in sicurezza dei vialetti e percorsi esterni al fine di diversificare i vari punti di entrata e uscita degli alunni dall’edificio per facilitare il distanziamento, visto il periodo di pandemia. Realizzate anche opere impiantistiche elettriche collegate all’intervento.

La primaria di Ponte alla Pergola chiude gli interventi programmati dall’Amministrazione e realizzati in altre tre scuole dell’Istituto Comprensivo Statale Martin Luther King (infanzia Gianni Rodari di San Sebastiano e di Badia a Pacciana, la primaria “Maestra Elisabetta di Piuvica) programmati dall’Amministrazione utilizzando i fondi anti-Covid per un investimento complessivo di oltre 100.000 euro. I lavori sono stati svolti senza interferire con l’attività didattica.

Prosegue inoltre l’impegno dell’Amministrazione comunale nel portare avanti le verifiche sismiche sugli edifici scolastici. A breve, infatti, sarà affidato il servizio di valutazione della vulnerabilità statica e sismica di 10 plessi tra asili nido e scuole dell’infanzia. Ne saranno interessati gli asili nido L’arcobaleno e Il Faro, l’Area bambini rossa e le scuole dell’infanzia Marino Marini, La Margherita, Bruno Ciari, Gianni Rodari e Lo Scoiattolo. A queste si aggiungono gli spazi 0-6 Lago Mago e Parco Drago, le cui verifiche saranno cofinanziate dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia nell’ambito del bando “Nuovi cantieri 2020”.

«Siamo intervenuti su quattro plessi del comprensivo Martin Luther King — dichiara l’assessore all’edilizia scolastica Alessandra Frosini — Inoltre l’Amministrazione comunale ha deciso di investire ulteriori 100.000 euro nelle verifiche di vulnerabilità statica e sismica delle scuole.

È un impegno sulla sicurezza degli edifici scolastici che il Comune sta portando avanti con determinazione da oltre tre anni. Salirà così a 43 il numero dei plessi sottoposti ad una valutazione del livello di adeguatezza statica e sismica rispetto alla normativa attuale, in parte svolte con risorse proprie e in parte attraverso il ricorso a cofinanziamenti pubblici e privati».

Le verifiche nelle dieci scuole impegnano l’Amministrazione comunale per 75.000 euro, ai quali si aggiunge un ulteriore importo di 24.000 euro relativo agli spazi 0-6 Lago Mago e Parco Drago (12.000 dei quali messi a disposizione dalla Fondazione Caript). Un impegno significativo sulla sicurezza dell’edilizia scolastica, al quale si associano continui interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e un proficuo lavoro di progettazione, come quello che nei prossimi mesi porterà alla costruzione ex novo del plesso della scuola secondaria di primo grado Cino da Pistoia.

Nei prossimi giorni l’ufficio Edilizia scolastica del Comune si occuperà di pubblicare le gare di appalto per l’affidamento delle verifiche. Individuate le ditte appaltatrici e completate le verifiche tecniche, a primavera potranno iniziare le attività di valutazione sulle strutture. L’esito dirà, poi, se dovranno essere progettati interventi di miglioramento e adeguamento.

[comune di pistoia]