edilizia scolastica. “IL MELOGRANO”, AL VIA LA GARA PER COMPLETARE LA RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA MATERNA

PISTOIA. Il Comune di Pistoia ha pubblicato sulla piattaforma regionale Start la gara per l’affidamento dei lavori di riqualificazione, miglioramento sismico e adeguamento antincendio della scuola materna ‘Il Melograno’. Si tratta di un secondo lotto di interventi che impegna l’Amministrazione comunale per circa un milione e 200 mila euro.

Un primo investimento da 480mila euro era stato portato a termine nel 2019 con l’obiettivo di riaprire la scuola chiusa quell’anno per la necessità di eseguire la messa in sicurezza. L’anno scolastico successivo (2020/2021), i bambini sono rientrati in classe.

Le opere che verranno realizzate a breve nella scuola dell’infanzia sono state definite in accordo con la Sovrintendenza, visto che il bene è vincolato, e sono necessarie a risolvere le carenze strutturali riscontrate durante le verifiche di vulnerabilità sismica portate avanti nel corso del 2018. Una volta completati, i lavori restituiranno un nuovo spazio 0-6, un luogo aperto ai più piccoli per scoprire e condividere percorsi di crescita e aggregazione.

Il progetto prevede la riqualificazione degli spazi interni ed esterni dell’edificio, nel rispetto degli elementi architettonici caratteristici dello stabile, costruito nel 1935 e destinato originariamente a “Casa della madre e del fanciullo”.

Nello specifico, sono in programma la sostituzione di alcuni infissi e il restauro di altri originali in legno, la posa di nuovi sanitari, la realizzazione di nuovi pavimenti in graniglia, la tinteggiatura dei locali interessati dai lavori, ma anche la creazione di controsoffitti in cartongesso, la coibentazione della copertura e il recupero della gronda.

All’esterno saranno completati interventi di sistemazione complessiva che riguardano la recinzione, le ringhiere, le scalinate, poi il risanamento dei muretti.

Prevista, poi, la realizzazione ex-novo degli impianti elettrico e meccanico (sistema idrico sanitario, di ricambio dell’aria, di riscaldamento a pavimento) e completato l’impianto antincendio.

Per partecipare alla procedura di gara, gli operatori economici interessati devono identificarsi sul Sistema Telematico Acquisti del Comune di Pistoia, accessibile all’indirizzo https://start.toscana.it.

La scadenza delle offerte è fissata alle ore 9.30 del 17 febbraio.

I lavori potranno avere inizio una volta completata la procedura di gara in corso ed eseguiti tutti i relativi controlli.

È possibile ottenere chiarimenti sulla gara mediante quesiti scritti da inviare esclusivamente per via elettronica, attraverso l’apposita sezione “chiarimenti”, nell’area riservata alla gara all’indirizzo https://start.toscana.it.

[comune di pistoia]