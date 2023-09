EDILIZIA SCOLASTICA: SOPRALLUOGO DEL PRESIDENTE CALAMAI AL CANTIERE DEL MARCONCINO

“Tanta soddisfazione, i lavori procedono spediti secondo le tempistiche previste”

PRATO. Sopralluogo del presidente della Provincia di Prato Simone Calamai al cantiere del Marconcino (l’Ecoscuola di via Galcianese), l’importante intervento di ampliamento finanziato dai fondi PNRR, per un valore di 4 milioni 596 mila euro, che prevede la realizzazione di un nuovo edificio presso il Polo di San Paolo.

Una struttura che apporterà ulteriori novità nel campo della sostenibilità e che ospiterà al suo interno 300 studenti, dotata di 10 aule didattiche, 5 locali per le attività integrative ed un auditorium che avrà la funzione di spazio di socializzazione.

Il presidente ha voluto osservare in prima persona le prime fasi della gettata di cemento.

“Ho potuto constatare che anche questo cantiere sta procedendo regolarmente, come da cronoprogramma, secondo le tempistiche previste – ha dichiarato Calamai – C’è tanta soddisfazione perché la Provincia di Prato in questo momento ha 4 cantieri di estrema importanza in corso, finanziati da fondi PNRR, con l’obiettivo da qui ai prossimi mesi di potenziare e migliorare gli spazi scolastici degli istituti superiori del nostro territorio, al fine di sostenere la didattica con strutture funzionali, sicure, moderne e tecnologicamente adeguate, in modo da allinearsi sia all’offerta formativa, sempre più digitale, che alle esigenze educative degli studenti”.

