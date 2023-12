EDOARDO LOMBARDI, IL SINDACO TOMASI: “INCARNAVA LA MIGLIORE GIOVENTÙ”

L’amministrazione comunale si unisce al cordoglio della famiglia e della città per la scomparsa del giovane insegnante e ricercatore di storia contemporanea

PISTOIA. ll Sindaco di Pistoia e tutta l’Amministrazione Comunale si unisce al cordoglio della famiglia e della città per la scomparsa improvvisa di Edoardo Lombardi, giovane insegnante, studioso e ricercatore di storia contemporanea, che fino a poco fa aveva ricoperto anche il ruolo di responsabile della biblioteca dell’Istituto storico della Resistenza di Pistoia.

Scomparso in un incidente stradale assieme alla sua compagna di vita Ester Raccampo, anche lei insegnante, Edoardo ha lasciato un ricordo positivo in tutti coloro che hanno avuto modo di entrare in contatto con lui come docente, come studioso, come attento osservatore della politica e della storia del Novecento.

Molto apprezzati i suoi contributi per la rivista “Farestoria”, di cui era redattore, e le sue ricerche sulla Repubblica Democratica Tedesca, sulle cui vicende ha prodotto una originale rilettura critica.

Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia: “Quando una giovane vita si interrompe, resta solo un indicibile dolore. Il mio cordoglio si unisce a quello di molti altri per la morte di Edoardo Lombardi.

Un uomo di 29 anni che incarnava la miglior gioventù. Con la sua attività di studio e ricerca, svolta anche per l’Istituto storico della Resistenza di Pistoia, ha contribuito a rendere più ricchi tutti noi”.

