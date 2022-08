EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA STRADALE

Stamani una lezione semplificata al centro riabilitativo La Fiaba rivolto a bambini e bambine dai 6 ai 12 anni

PISTOIA. Si è svolto questa mattina, al centro riabilitativo ‘La Fiaba’, un corso di educazione stradale appositamente strutturato per i bambini e le bambine che lo frequentano, che hanno dai 6 ai 12 anni.

A svolgerlo è stata un’agente della Polizia Municipale che, con l’aiuto del computer e degli strumenti operativi in dotazione (come la radio e la paletta), ha coinvolto i giovani presenti nell’apprendimento delle regole basilari per muoversi in strada, tra cartelli e indicazioni.

Lo scopo del corso, attuato in via sperimentale, è avvicinare anche i bambini con deficit cognitivi all’educazione stradale, con l’obiettivo di renderli più autonomi quando sono per strada e in grado di sapere che si cammina sul marciapiede, si attraversa sulle strisce pedonali e ai semafori si passa quando appare l’omino verde.

Ai bambini che frequentano ‘La Fiaba’ sono stati spiegati i cartelli più significativi, arrivando a concetti più complessi come riconoscere la segnaletica stradale e muoversi tra i pericoli che quotidianamente presentano una strada o un marciapiede.

Il corso di educazione stradale rivolto ai più piccoli si va ad aggiungere al progetto di educazione alla legalità attivato questo inverno in nove istituti scolastici del territorio.

Da gennaio, infatti, il personale della Polizia Municipale ha trattato con oltre 700 alunni delle scuole superiori materie che riguardano l’educazione stradale, i giovani l’alcol e le droghe, la violenza di genere, l’ambiente e l’anticontraffazione.

[comune di pistoia]