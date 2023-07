EFFEPI SPORT FESTEGGIA LA SUA PRIMA VITTORIA: THOMAS PAPERINI E SIMONE FRUINI “SU TUTTI ALLA 58ª COPPA CITTÀ DI LUCCA

La scuderia di Casalguidi conquista la vittoria nel quinto appuntamento della Coppa Rally di Zona, concretizzando al meglio il ritorno di Thomas Paperini e Simone Fruini sui sedili della Skoda Fabia Rally2 Evo a distanza di due anni

SERRAVALLE. Vittoria di Effepi Sport alla 58ª Coppa Città di Lucca. La scuderia di Casalguidi si è elevata sul primo gradino del podio assoluto festeggiando con Thomas Paperini e Simone Fruini il primato conquistato sui sedili della Skoda Fabia Rally2 Evo, vettura curata in campo gara dal team Autosole 2.0 ed al centro di un progetto che ha interessato anche il marchio Trony con DP Autosport.

Una vera e propria supremazia, quella dell’equipaggio pistoiese, leader dalla prima all’ultima prova speciale in programma. Sessantadue, i chilometri che hanno reso assoluti protagonisti gli alfieri di Effepi Sport, distribuiti sull’asfalto di San Rocco, Tereglio e Boveglio.

Un confronto che ha espresso elevata selettività, condizionato dalle alte temperature che stanno caratterizzando il periodo e da prove speciali che hanno interessato, negli anni, il passaggio degli interpreti del Campionato Italiano Rally.

Per Thomas Paperini e Simone Fruini, la conquista della Coppa Città di Lucca è valsa come biglietto da visita ideale in vista del prossimo appuntamento della GR Yaris Rally Cup, il Rally 1000 Miglia di settembre, quarta manche del campionato monomarca. Una vittoria storica per Effepi Sport, la prima dalla nascita del sodalizio di Casalguidi.

“Credo sia doveroso ringraziare tutte quelle realtà che hanno reso possibile il nostro ritorno sui sedili della Skoda Fabia Rally2 Evo, a due anni di distanza dall’ultima occasione – il commento di Simone Fruini, presidente di Effepi Sport – Trony, DP Autosport, Lion Motor Events e Autosole 2.0. Vincere la Coppa Città di Lucca, per un toscano, ha sempre un sapore particolare: parliamo di una gara che continua ad affascinare e che richiama a bordo prova speciale tante persone.

[gabriele michi]