EFFETTUATI I TEST SIEROLOGICI A SERRAVALLE PAESE E CASTELLINA

SERRAVALLE. Sono stati 83 i test sierologici effettuati questo fine settimana e si sono riscontrati 4 casi di positività a carica bassa al Covid-19. Questi i numeri dell’indagine a Serravalle paese e Castellina da parte dell’amministrazione comunale in collaborazione con la Regione Toscana, la Croce Rossa Italiana e Anpas e la Usl Toscana Centro.

“Abbiamo chiuso il cerchio terminando il percorso dei test sierologici sul tutto il territorio – afferma il sindaco di Serravalle Pistoiese, Piero Lunardi – Voglio ringraziare la Regione Toscana che ci ha fornito i test sierologici e poi il grande lavoro svolto da Croce Rossa e Anpas che in questi due giorni sono stati infaticabili nonostante le condizioni atmosferiche particolarmente difficili.

Sono stati eseguiti 83 test sierologici e si sono riscontrati 4 casi di positività al Covid-19. Le persone risultate positive dovranno ora osservare l’isolamento fiduciario in attesa di sottoporsi all’esame del test molecolare. Aver effettuato questi controlli è stato importante sia per dare una mano agli operatori sanitari in modo da evitare intasamenti agli ospedali che per sollecitare un’attività di prevenzione fondamentale in questo difficile momento.

Ringrazio i cittadini che hanno deciso di sottoporsi al test perché così facendo hanno dato un aiuto a sé stessi e agli altri dimostrando grande sensibilità e senso di responsabilità. Il prossimo appuntamento riguarderà le scuole del nostro Comune dove daremo a tutti i bambini della primaria e secondaria che lo vorranno di sottoporsi al test molecolare naturalmente accompagnati dai genitori “.

