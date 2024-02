EFFICIENTAMENTO ENERGETICO: INSTALLATI 150 PANNELLI FOTOVOLTAICI SU DUE EDIFICI COMUNALI

Per gli interventi strutturali effettuati sulla sede della Polizia Municipale in via Pertini e gli uffici tecnici in via dei Macelli sono stati spesi 400mila euro

PISTOIA. Si rafforza l’impegno del Comune di Pistoia sul fronte dell’efficientamento energetico. Sono stati appena installati sulle coperture di due edifici comunali, che sono la sede della Polizia Municipale in via Pertini e gli uffici tecnici in via dei Macelli, 150 pannelli fotovoltaici che permetteranno di limitare l’uso di fonti energetiche fossili in una logica di tutela ambientale promossa dall’Amministrazione comunale, nonché di contenimento dei costi energetici, che stanno impattando in maniera importante sulla gestione economica dell’Ente.

Si tratta di un investimento complessivo di 400mila euro che, sfruttando l’energia solare, permette di abbattere ampiamente il consumo di energia a pagamento, grazie all’autoconsumo, e di ridurre quindi i costi sulla bolletta elettrica, fino a toccare un risparmio stimato di circa l’80 per cento per lo stabile di via Pertini. Compatibilmente con le esigenze architettoniche e di tutela ambientale, i lavori hanno interessato parte della copertura dei due edifici, che nel primo caso è di 280 metri quadrati e nell’altro di 80 metri quadrati.

Sono stati preceduti da alcuni interventi di manutenzione ordinaria, finalizzati a predisporre le superfici per il montaggio dei moduli e di installazione dei sistemi di Linea Vita.

«Con questi due interventi strutturali – evidenzia Gabriele Sgueglia, assessore all’energia — prosegue l’azione strategica dell’Amministrazione volta a incrementare la produzione di energia pulita nel territorio e ad abbattere i costi energetici dell’Ente. L’obiettivo è di proseguire sulla strada intrapresa per continuare a liberare risorse economiche in favore della collettività e per rendere al contempo il Comune di Pistoia il più possibile indipendente dal punto di vista energetico.

Un sentito grazie per il lavoro svolto alla struttura tecnica dell’unità operativa Energia del Comune e un doveroso riconoscimento al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per il sostegno riconosciutoci».

L’intervento sullo stabile di via Pertini ha una potenza di 61 kWp prodotta da 108 pannelli fotovoltaici, che permette di coprire l’80% del fabbisogno energetico annuale richiesto dalla struttura. Con un investimento da 330mila euro, 180mila dei quali finanziati dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica — in riferimento all’Avviso C.S.E. 2022 — Comuni per la Sostenibilità e l’Efficienza energetica — e la restante parte a carico del Comune, sono stati dunque installati moduli solari di ultima generazione completi di ottimizzatori, ma anche sostituito il gruppo frigo esistente con sistema a pompa di calore, ora ad alta efficienza.

Anche per l’immobile di via dei Macelli è migliorata l’indipendenza energetica del Comune grazie a 42 moduli inclinati per un totale di 18,48 kWp, che produrranno 20.000 kWh/anno. Con un investimento di 75mila euro, in questo caso completamente sostenuto dall’Amministrazione, si avranno benefici ambientali ed economici, che vanno da una riduzione dei costi all’aumento dell’efficienza energetica dello stabile.

La conversione dell’Amministrazione comunale alle energie rinnovabili era già iniziata con l’installazione dei pannelli fotovoltaici sulle coperture della scuola primaria Leonardo Da Vinci, della Cattedrale di via Pertini, degli edifici scolastici di Cireglio e di Cignano, così da renderli il più possibile autonomi grazie al ricorso alle fonti alternative.

In una logica di efficientamento energetico e miglioramento del comfort interno dei locali, si prosegue dunque sul miglioramento dell’indipendenza energetica dell’Ente, per ricorrere meno possibile alla fornitura esterna e all’energia elettrica generata attraverso fonti fossili.

[comune di pistoia]