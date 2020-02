IL PUNTO ENEL DIVENTA “SPAZIO ENEL”

PISTOIA. Dal 2020 il Punto Enel di Pistoia diventa “Spazio Enel” e presenta tante novità per la città e per i clienti: a guidare la struttura di Enel Energia è Sabrina Ferrari, nata a San Marcello Pistoiese nel 1961 e residente proprio nell’amata montagna del territorio, lavora dal 1988 in Enel dove ha fatto un percorso importante prima nel reparto amministrativo, poi nella funzione Personale e successivamente all’area commerciale fino a diventare team leader del Punto Enel di Pistoia.

Presso lo Spazio Enel di Pistoia, attivo in via Pratese 39 dal lunedì al giovedì dalle ore 8:30 alle 15:00 e il venerdì dalle ore 8:30 alle 12:30, Ferrari guida un gruppo giovane e preparato di 6 consulenti nel contesto di locali moderni e confortevoli, con un’ampia sala accoglienza e numerosi sportelli a disposizione dei cittadini che possono individuare le soluzioni migliori in base alle esigenze e alle tipologie di consumo, con un’attenzione particolare alla sostenibilità ambientale visto che Enel Energia utilizza solo energia prodotta da fonti rinnovabili.

Tra i punti di forza dello Spazio Enel di Pistoia, vi sono le nuove opportunità di risparmio che Enel Energia propone nel 2020 per bollette più leggere di luce e gas: in particolar modo, i cittadini che hanno già il nuovo contatore Open Meter 2G di seconda generazione possono usufruire dell’opportunità “Ore Free” che permette di scegliere 3 ore al giorno in cui la componente energia è gratuita.

Altra novità per il 2020 è rappresentata dalla connessione in fibra grazie alla partnership tra Enel Energia e Melita che offre ai clienti domestici la possibilità di abbinare alla fornitura di energia elettrica e gas una connessione in fibra Fiber To The Home fino ad 1 Gigabit/s in download e 300 Megabit/s in upload (a partire dalle città e dalle aree che in Toscana sono cablate con tecnologia FTTH).

Sempre attiva anche la possibilità di ricevere informazioni e attivare iter per l’efficienza energetica della propria abitazione.

“Enel si distingue per una forte presenza sul territorio – ha detto la responsabile Spazi Enel diretti della Toscana, Tiziana Carlucci, nel presentare l’attività del nuovo anno – anche a Pistoia operiamo per essere sempre più vicini ai clienti attraverso il nostro Spazio Enel che ha un team di consulenti preparati e una team leader motivata e competente come Sabrina Ferrari”.

Una presenza affiancata anche dai numerosi Spazi Enel Partner, aperti in città e in provincia in partnership con imprenditori specializzati nella consulenza energetica, nonché dai canali telefonici e digitali sempre a disposizione dei cittadini (www.enel.it).

