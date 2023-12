ELENA BARDELLI NOMINATA COORDINATRICE DEL MOVIMENTO INDIPENDENZA PER LA PROVINCIA DI PISTOIA

“Ringrazio il Coordinatore Regionale per la nomina — dichiara Bardelli — e mi impegnerò per esserne all’altezza, dando subito il via ai tesseramenti sul territorio per aumentare i consensi, in dialogo costante anche con tutti coloro che, provenendo da esperienze diverse, si riconoscono nel nuovo progetto politico di Alemanno”

PISTOIA. Prosegue la presentazione della squadra toscana del nuovo movimento “Indipendenza”, fondato dall’ex sindaco di Roma Gianni Alemanno e presentato il 25 e 26 novembre scorsi a Roma. È stata nominata infatti coordinatrice del partito per la provincia di Pistoia Elena Bardelli, che qualche settimana fa aveva aderito con tutto il gruppo di “Serravalle Civica” al Forum dell’Indipendenza Italiana.

La Bardelli è impegnata in politica fin dal 2011: eletta nel 2012 consigliere comunale di Serravalle Pistoiese dalle file del Pdl, nel 2014 ha partecipato alla fondazione di FdI a Pistoia, dove dal 2017 al 2020 ha ricoperto il ruolo di consigliere comunale di maggioranza. In seguito a contrasti con i vertici locali del partito, che non vedevano di buon occhio la sua fedele appartenenza alla destra sociale, dà vita a Serravalle ad una lista civica presentandosi alle elezioni comunali del 2022.

Per poco non riesce ad entrare in consiglio comunale, ma nonostante ciò continua la propria attività politica nel comune di appartenenza entrando in contrasto con l’attuale giunta comunale, che ha tradito gli elettori di destra.

Il movimento “Indipendenza” nasce come alternativa alla destra governativa della Meloni, proponendosi di promuovere la riconquista dell’indipendenza italiana contro la sudditanza dalla Nato, che ci costringe a combattere le guerre angloamericane perfino contro il nostro interesse nazionale; dall’Unione Europea, che con i suoi vincoli ci impone la distruzione della nostra economia e dello Stato Sociale; dalla Bce, che con la sua dittatura monetaria ci sottomette al dominio dell’usura; dalle lobbies di potere che ci obbligano a modelli culturali che violano la dignità umana, svalutando il matrimonio tra uomo e donna e la famiglia naturale.

“Ringrazio il Coordinatore Regionale per la nomina — dichiara Bardelli — e mi impegnerò per esserne all’altezza, dando subito il via ai tesseramenti sul territorio per aumentare i consensi, in dialogo costante anche con tutti coloro che, provenendo da esperienze diverse, si riconoscono nel nuovo progetto politico di Alemanno”.

Marco Braccini

Coordinatore Regionale per la Toscana -Movimento Indipendenza