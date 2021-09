ELETTO IL NUOVO SEGRETARIO PROVINCIALE DI RIFONDAZIONE COMUNISTA DI PISTOIA

Ivano Bechini subentra a Rosalia Billero

PISTOIA. Con un applauso beneaugurante e molti sorrisi dovuti alla soddisfazione di un voto unanime (e, vista la tradizione di Rifondazione Comunista, non era proprio scontato), si è concluso lunedì sera il percorso congressuale provinciale di Rifondazione Comunista di Pistoia.

Dopo i congressi dei circoli della scorsa estate e il congresso provinciale tenutosi lo scorso 11 settembre, Rifondazione ha votato i nuovi organismi che dirigeranno il Partito; nuovo Comitato Politico Federale, nuova Segreteria e nuovo Segretario provinciale. Rosalia Billero, dopo 10 anni di segreteria politica, ha passato il testimone a Ivano Bechini, che diventa il nuovo segretario provinciale di RC.

E anche la segreteria provinciale segna un rinnovamento profondo con l’entrata di Roberto Daghini, Luca Corsini Margheri, Sabrina Lazzerini e la riconferma di Rosalia Billero. Confermato invece il tesoriere e rinnovato completamente il Collegio di Garanzia che vede alla sua presidenza Alessandra Visani.

Senza cadere nelle trappole della liturgia, ci sono stati i sinceri ringraziamenti di tutti gli intervenuti alla Billero, che ha guidato il PRC nel periodo di maggiore difficoltà riuscendo a salvaguardare il patrimonio politico e organizzativo di una esperienza che ormai dura da 3 decenni (il 2021 segna notoriamente il centenario della nascita del PCI ma anche il trentennale della nascita di Rifondazione Comunista).

Il nuovo segretario provinciale, nelle sue conclusioni dei lavori, dopo i ringraziamenti alla segretaria politica uscente, ha tratteggiato le linee principali del lavoro politico di Rifondazione Comunista nei prossimi mesi: pace, lavoro e sicurezza del e sul lavoro, ambiente e difesa del territorio, lotta contro le nuove privatizzazioni su acqua e servizi pubblici, appuntamenti elettorali della primavera 2022.

“Una cosa è bene che tutti sappiano: Rifondazione Comunista non può essere data per acquisita da nessuno; con noi, chi vuole un confronto, lo avrà – e saremo lieti di confrontarci con tutte le forze sociali e politiche democratiche e progressiste – ma a partire dallo stesso piano di dignità politica. Noi non rinunciamo alla nostra identità di comunisti”

Questa la parte finale dell’intervento del neo segretario provinciale di Rifondazione Comunista di Pistoia.

Breve curriculum vitae di Ivano Bechini

Nato il 19.08.56 a Milano, residente in Lamporecchio (PT) dal 1981, militante nei movimenti studenteschi degli anni ’70, aderisce al movimento dei CUB egemonizzato da Avanguardia Operaia, di cui diventa militante nel 1975 e confluisce con la stessa organizzazione in Democrazia Proletaria nel 1977. Si avvicina alla questione ambientale tramite il movimento antinucleare ’77 – ’81, aderisce alla Lega per l’Ambiente nel 1984, fondando il Circolo Valdinievole ed entrando nel Direttivo regionale toscano nel 1987, nella segreteria regionale nel 1988, diventandone segretario regionale con il congresso del 1989 e, successivamente, Presidente regionale dell’Associazione (ottobre 1990) fino al 20 marzo 1994.

Dal 1995 al 2000 cura la Collana “Altrascienza” del Centro di Documentazione di Pistoia, di cui è stato V. Presidente ed è tutt’ora socio attivo con collaborazione al Notiziario del Centro. Partecipa alle riunioni di formazione del coordinamento del Foro Contadino durante il Social Forum Europeo tenutosi a Firenze nel 2002 e nel 2003 all’Assemblea nazionale di fondazione del Foro Contadino (organizzazione aderente a CPE – Confederation Paysanne) e aderisce a Forum ambientalista.

Fondatore, insieme a C. Donnhauser, F. Cerutti, M. Albrizio ed altri dell’INAB – Istituto Nazionale Agricoltura Biologica (istituto di ricerca in agricoltura biologica e biodinamica). Si iscrive a Rifondazione Comunista nel maggio 1996 e dopo un mese entra in Segreteria Regionale Toscana, in cui assume il ruolo di Responsabile Ambiente ed Agricoltura. Partecipa nel 1999 alla costituzione della Commissione Ambiente nazionale del PRC con R. Musacchio responsabile e nel 2000 alla Commissione Agricoltura nazionale con V. Aita responsabile e costruisce le corrispondenti Commissioni regionali. Nel 2007, torna “a casa” assumendo la segreteria del Circolo di Lamporecchio fino al 2014.

Dal 2009 al 2014, consigliere comunale eletto nella lista unitaria di Sinistra per Lamporecchio. Dal 2012 fa parte della RSU della Provincia di Pistoia eletto nelle liste della CGIL e dal 2016 fa parte della RSU della Regione Toscana, sempre eletto nelle liste della CGIL. Dal maggio 2021, viene invitato in forma permanente al Comitato Federale Provinciale di Pistoia del PRC.

Due diplomi (Perito Commerciale e Perito Agrario), studi universitari interrotti, attività lavorativa:

 1978 Operaio presso la Stabilimento agroalimentare “F.lli Polli” di Monsummano T. (PT);

 1979 Precario Impiegato presso la Coop. Rinascita Agricola (PT);

 1980 Impiegato alla Regione Toscana – UPAFA di Pistoia e dal 1990 tecnico alla Provincia di Pistoia – Servizio Agricoltura fino al 1.07.98, da quella data trasferito al Servizio Ambiente della Provincia nel quale organizza l’Ufficio Aree Protette e ne assume, con atto dirigenziale di delega del 2001, il ruolo di responsabile; successivamente, dal 15.10.2005, organizza l’Ufficio Energia e ne diventa responsabile fino al 31.12.2015; successivamente, dal 1.01.2016, trasferito alla Regione Toscana, viene inquadrato nella Direzione Ambiente Settore Autorizzazioni ambientali. Si occupa di Autorizzazioni ambientali (AUA) di cui al D. Lgs. 152/06.

Collaborazioni: in modo sporadico con periodici e quotidiani locali e nazionali (Il Tirreno, La Nazione, Il Manifesto, Liberazione, La Nuova Ecologia, Settegiorni, Orizzonti, ecc.) con articoli e interventi su questioni attinenti l’ambiente, l’agricoltura e il mondo rurale; attualmente collabora con il “Notiziario del Centro di Documentazione di Pistoia” periodico di informazione culturale e bibliografica dell’omonimo Centro.

Ha scritto:

 1987 – “La trappola dei pesticidi” con C. Bocci e A. Bogazzi – Centro di Documentazione di Pistoia Editore

 1989 – “Agricoltura Educata”, cura degli atti del convegno del 7.2.87 della Lega per l’Ambiente per l’agricoltura in Toscana, con L. Innocenti – Centro di Documentazione di Pistoia Editore.

[prc pistoia]