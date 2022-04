elezioni amministrative. “FRANCO DEL RE RAPPRESENTA LA DISCONTINUITÀ DI CUI SAN MARCELLO PITEGLIO HA BISOGNO”

Comunicato stampa di Forza Italia a sostegno del candidato del Centrodestra

SAN MARCELLO-PITEGLIO. “Unità del Centrodestra e allargamento alle migliori energie del civismo sono, da sempre, imprescindibili per Forza Italia e siamo lieti che questi buoni principi abbiano ispirato la scelta del candidato di San Marcello Piteglio.

Quando si fa tutti un passo indietro e si opta per il candidato migliore, al di là delle appartenenze, si può trasformare il consenso in governo e non limitarsi a mettere le proprie bandierine.

Per questo, noi di Forza Italia abbiamo sempre sostenuto la candidatura di Franco Del Re, un professionista stimato, che vive, ama il nostro territorio e vuole impegnarsi per rilanciarlo, ben conoscendone i problemi e le criticità.

Franco Del Re, sostenuto dal Centrodestra e dalle forze civiche, è il miglior profilo per rappresentare la discontinuità di cui San Marcello Piteglio ha estremo bisogno.

Da parte nostra, inoltre, assicuriamo massimo impegno per far sì che ci sia un filo diretto tra i territori e il governo centrale, dove Forza Italia sta contribuendo a una nuova politica per la montagna e la montagna pistoiese dev’essere protagonista”.

Daniela Troccoletti

Forza Italia