elezioni. CATERINA BINI (PD). ARRIVA LA RINUNCIA AL COLLEGIO UNINOMINALE PRATO PISTOIA MUGELLO

In corsa ci sarebbe anche l'assessore pratese Benedetta Squittieri

PISTOIA. [a.b.] “Sono state giornate di discussioni su alleanze, programmi, candidature. Il mio partito ha scelto di indicarmi in Toscana in tre posizioni, due plurinominali e un collegio uninominale.

A seguito di colloqui con la segreteria nazionale del PD e con lo stesso segretario Enrico Letta, ho accettato di rinunciare alla candidaturanel collegio uninominale Prato Pistoia Mugello, dato che mi è già stato chiesto di correre in una competizione impegnativa altrove”.

Lo dichiara Caterina Bini, sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento e senatrice Pd.

“In virtù del fatto che la riduzione dei parlamentari ha lasciato fuori vari possibili candidati e territori —aggiunge — mi sembra giusto provare a dare una mano in questa direzione, valorizzando altre figure che il partito vorrà individuare.

Metterò comunque tutta la mia energia e voglia di combattere in una campagna elettorale importante contro queste destre al fianco del mio partito e dei valori che incarna”.

“Voglio ringraziare il Pd — conclude — per aver scelto di ricandidarmi e i tanti militanti e amministratori che ogni giorno in modo generoso si impegnano per portare avanti le nostre idee.

Ai colleghi in corsa in bocca al lupo, a quelli che sono rimasti fuori o hanno rinunciato un abbraccio sincero.

Alla politica ho dato tanto e la politica mi ha dato tantissimo e quindi con la forza e l’entusiasmo di sempre ce la metterò tutta”..