elezioni è sempre. GLI APPELLI DEL CENTRO DESTRA PER LE COMUNALI DI SAN MARCELLO PITEGLIO

Si voterà nel 2022

SAN MARCELLO PITEGLIO. [M.F.] Iniziano le “grandi manovre” elettorali e di coalizione in montagna? Sembrerebbe di sì, non tanto ad Abetone e Cutigliano dove si andrà a votare questa primavera, ma a San Marcello Piteglio le cui elezioni sono previste per il 2022.

Due gli appelli, entrambi del centro destra.

CIRCOLO FDI SAN MARCELLO

Le ultime elezioni regionali dello scorso settembre hanno evidenziato per il comune di san Marcello Piteglio un deciso cambio di tendenza alle urne, in quanto la coalizione di centrodestra ha superato di ben 5 punti quella di centrosinistra.

Visto l’avvicinarsi alle nuove elezioni amministrative previste per il 2022 siamo sicuri che il vento del cambiamento possa portare ad una amministrazione diversa, attenta alle esigenze del territorio e pronta a dare voce agli abitanti della montagna.

Per farlo occorre che tutte le forze di centrodestra, siano esse di partiti o civiche, si adoperino per la creazione di una lista unica, forte e coesa.

Lavoreremo insieme agli alleati storici ed a chiunque voglia il cambiamento per creare insieme una squadra che vedrà finalmente l’alternanza politica anche nel nostro comune, dopo oltre 70 anni di governo del centro sinistra, che ha portato solamente immobilismo e depressione.

Se c’è ancora qualcuno che vuole adoperarsi per creare delle liste alternative di medesima estrazione, sappia, e sappiano i cittadini, che in questo modo si agevola solo la conservazione e si vanificherà la concreta possibilità di un cambiamento atteso da troppo tempo.

Fratelli d’Italia farà come sempre la sua parte, con la responsabilità di un partito ben strutturato sul territorio e con un peso rilevante nella coalizione: lavorerà per unire e vincere la sfida delle prossime amministrative mettendo a disposizione donne, uomini ed idee e sarà aperta a chiunque voglia fare il bene della nostra montagna.

Circolo Fdi San Marcello Piteglio

CAMBIAMO! CON TOTI

Rimaniamo stupiti nel leggere che c’è già chi sta pensando alle elezioni di San Marcello Piteglio del 2022, soprattutto quando non si è ancora cominciato minimamente a parlare di Abetone Cutigliano 2021. Pare quindi che si stia parlando del niente al momento.

Come Cambiamo! Siamo propensi all’unità, di partiti di centrodestra e civici, ma questo non deve essere una scusa per inglobare chiunque, solo per logiche partitiche.

La nostra forza politica si vuole distinguere nei modi e metodi usati finora. E pur auspicando una lista unica, non vuole che questa sia un pretesto per inserire impresentabili o elementi litigiosi in nome dell’unità. Questo comportamento comporterebbe altresì l’ennesima vittoria da parte di chi governa il comune di San Marcello da 70 anni.

Soprattutto speriamo che nessuna forza politica, stia concretamente pensando a candidare come sindaco, chi nel corso degli anni ha sparato a zero sul centrodestra (spesso senza senso) e che ultimamente vorrebbe fare il candidato di coalizione.

Quindi noi ci saremo se ci sarà una reale unione di intenti, altrimenti se questa sarà una scusa per ancorare il tutto a vecchi schemi, ci riserveremo di fare la nostra corsa ad Abetone Cutigliano ed a San Marcello Piteglio, da soli o con chi riterremo opportuno.

“Non pretendiamo che le cose cambino se continuiamo a fare nello stesso modo.” (Albert Einstein)

Antonio Gambetta Vianna

Marco Poli

Cambiamo con Toti Montagna P.se