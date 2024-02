elezioni europee. APERTE LE ISCRIZIONI NELLE LISTE ELETTORALI AGGIUNTE PER I CITTADINI COMUNITARI

La domanda deve essere presentata entro lunedì 11 marzo

PISTOIA. In occasione delle elezioni del Parlamento europeo, previste per le giornate di sabato 8 e domenica 9 giugno, i cittadini di uno Stato dell’Unione europea residenti in Italia possono esercitare il diritto di voto nel comune di residenza iscrivendosi nelle liste elettorali aggiunte istituite nel Comune stesso. La domanda deve essere presentata entro il novantesimo giorno antecedente la data fissata per le elezioni, ossia entro lunedì 11 marzo.

Gli italiani all’estero potranno votare nel Paese di residenza se residenti all’interno dell’Unione europea, mentre coloro che risiedono in una nazione extra-UE potranno esercitare il diritto di voto soltanto previo rientro in Italia.

Gli Stati che fanno parte dell’Unione Europea oltre all’Italia sono Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

Esprimendo il proprio voto alle Elezioni europee, i residenti dell’UE hanno la possibilità di scegliere i 705 deputati che li rappresenteranno al Parlamento europeo fino al 2029. Successivamente i membri eletti procederanno all’elezione della Commissione europea, ovvero l’organo esecutivo.

Nella domanda devono essere dichiarate la volontà di esercitare esclusivamente in Italia il diritto di voto; la cittadinanza; l’indirizzo nel comune di residenza e nello stato di origine; il possesso della capacità elettorale nello stato di origine; l’assenza di un provvedimento giudiziario, penale o civile a carico, che comporti, secondo la legislazione dello stato di origine, la perdita del diritto di voto.

L’iscrizione nella lista aggiunta permane fino a espressa richiesta di cancellazione o fino a cancellazione d’ufficio nei casi previsti.

Il modulo può essere reperito sul sito del Comune di Pistoia (www.comune.pistoia.it), nell’area tematica Servizi demografici, sezione Elettorale e leva – Elezioni europee, e deve essere inviato all’Ente per Pec comune.pistoia@postacert.toscana.it oppure consegnato direttamente all’ufficio Elettorale che si trova in via Santa 5 (previo appuntamento telefonico ai numeri 0573 371844, 371855, 371856).

Come si esercita il diritto di voto

Se l’istanza d’iscrizione è stata accolta, basta presentarsi al proprio seggio elettorale, attribuito secondo l’indirizzo di residenza, nei giorni delle consultazioni, muniti della apposita tessera elettorale e di un documento di riconoscimento idoneo.

