elezioni. GIULIA ROMANI CANDIDATA NEL COLLEGIO PLURINOMINALE DELLA TOSCANA 1

La soddisfazione del Circolo di Rifondazione Comunista Serravalle Pistoiese. “Sarà la candidata effettiva alla Camera dei Deputati per la lista Unione Popolare

SERRAVALLE. Il Circolo di rifondazione comunista di Serravalle Pistoiese, comunica con grande gioia, che la nostra compagna Giulia Romani è stata accettata nel collegio plurinominale della Toscana 1 (Lucca, Prato, Pistoia e Massa) come candidata effettiva alla camera dei deputati, per la lista Unione Popolare: lista De Magistris.

La cosa ci onora particolarmente, perché dimostra la capacità della persona che alle recenti elezioni amministrative ha dimostrato grandi meriti umani e politici.

La comunità di Serravalle deve essere orgogliosa di avere una cittadina che sarà in competizione a per un seggio alla Camera, cosa mai avvenuta in passato.

Le scelte non sono finite, anche Raffaele Landi, primo supplente al Senato e Eleonora Cioni pluninominale Toscana 1 quarta supplente, sono stati inseriti come supplenti.

Un grazie alla federazione regionale e al segretario provinciale Ivano Bechini che ha accolto le nostre proposte e il direttivo livello nazionale. Ci resta solo un grande augurio forza Giulia comunque vada hai già vinto .

Comunicato stampa:

Circolo Rifondazione comunista Serravalle.