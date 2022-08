elezioni. ITALIA SOVRANA E POPOLARE: ECCO I CANDIDATI PER LA TOSCANA

Scendono in campo presidente e vicepresidente nazionali di Ancora Italia Marco Rizzo e Giorgio Bianchi

FIRENZE. “Dal punto di vista politico, la Toscana è stata reputata una priorità, prova ne è che chi qui scendono in campo presidente e vicepresidente nazionale di Ancora Italia (rispettivamente Francesco Toscano e il sottoscritto) Marco Rizzo del PC e il fotoreporter Giorgio Bianchi, simbolo della battaglia per un’informazione coraggiosa e controcorrente.

Per il resto abbiamo scelto persone che in questi mesi, non da oggi, hanno dimostrato di lavorare col territorio, in connessione reale con le problematiche emerse in questi mesi” lo dichiara Antonello Cresti vicepresidente nazionale di Ancora Italia/Italia Sovrana e Popolare che domenica ha presentato le liste in vista delle prossime elezioni politiche.

“La raccolta delle firme è stata un grande successo: 1.600 per il Senato, 1.100/1.200 per ogni collegio della Camera. E in alcuni collegi avevamo raggiunto la cifra necessaria in pochissimi giorni. Segno che i Toscani hanno voglia di cambiamento e di sovranità popolare” conclude Cresti

Questo l’elenco dei candidati

CAMERA

Collegio plurinominale n. 01

1 Marianella Fioravanti 2 Antonello Cresti, 3 Alagia Scardigli, 4 Enrico Zanieri

Collegio uninominale n. 02 Katiuscia Marchetti

Collegio uninominale n. 03 Giorgio Bianchi

Collegio uninominale n. 06 Veronica Colaianni

Collegio plurinominale n. 02

1 Marco Rizzo, 2 Silvia Stefani, 3 Francesco Sale, 4 Caoli Berni

Collegio uninominale n. 01 Roberta Fabbri

Collegio uninominale n. 05 Alessio Flammia

Collegio uninominale n. 09 Rosalba Fanciulli

Collegio plurinominale n. 03

1 Francesco Toscano, 2 Daniela Mosca, 3 Mattia Bianchi, 4 Giulia Cei

Collegio uninominale n. 04 Francesco Sale

Collegio uninominale n. 07 Massimo Orlandini

Collegio uninominale n. 08 Ambra Roncucci

SENATO

Collegio plurinominale n. 01

1 Salvatore Catello, 2 Claudia Placanica, 3 Antonio Martello, 4 Alessandra Angeloni

Collegio uninominale n. 01 Maria Teresa Turrini

Collegio uninominale n. 02 Giovanni Bacciardi

Collegio uninominale n. 03 Dina Cianelli

Collegio uninominale n. 04 Maurizio Romani

[contardi —ancora italia toscana]