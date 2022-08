elezioni. MAURIZIO CARRARA LASCIA LA LEGA

“Ringrazio coloro che mi hanno appoggiato e seguito in questa esperienza, ci rivedremo presto, molto presto”

PISTOIA. Credo che il nostro Paese abbia bisogno di un grande partito popolare e moderato, di chiara collocazione atlantista ed europeista, un partito liberale e riformista di impronta cattolica.

Mi ero convinto che questo potesse diventare la Lega, attraverso un nuovo corso, mi sono sbagliato e le candidature ne sono ulteriore conferma.

Salvini aveva parlato, anche di recente, a più riprese di una “rivoluzione liberale” e la partecipazione al governo Draghi sembrava essere la prova che si andasse realmente in quella direzione. Ma si tratta ormai di un passato che sembra essere diventato remoto.

Il cammino poi è stato interrotto, modificato, ritracciato, fino ad arrivare al mancato voto di fiducia al governo di unità nazionale, un grave errore in un momento delicato per il Paese.

Tutto legittimo, per carità, si è presa al volo l’opportunità politica di anticipare il voto e arginare la perdita di consenso che evidenziavano i sondaggi.

Questa però non può più essere la mia casa e forse, considerando le scelte, non lo è mai stata.

Credo che la decisione giusta spesso non ti restituisca un immediato consenso ma credo anche che il consenso duraturo lo si raggiunga sommando le decisioni giuste, responsabili e lungimiranti e la Lega (fatta eccezione per la partecipazione al governo Draghi) non ne prende ormai da tempo.

Ringrazio coloro che mi hanno appoggiato e seguito in questa esperienza, ci rivedremo presto, molto presto.