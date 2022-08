ELEZIONI POLITICHE, INFORMAZIONI SULLA TESSERA ELETTORALE

Ecco come fare a richiedere una nuova tessera nel caso fosse stata smarrita o fossero esauriti gli spazi liberi per il timbro di sezione

PISTOIA. In vista delle elezioni politiche del 25 settembre, il Comune di Pistoia invita i cittadini a verificare il possesso della tessera elettorale e la presenza di spazi liberi per il timbro di sezione.

Chi ha smarrito o esaurito gli spazi della tessera necessaria per votare, deve recarsi, munito di un documento d’identità, all’ufficio Anagrafe in via Santa 5, aperto nel mese di agosto dal lunedì al venerdì dalle 8.15 alle 12.30 e, dal mese di settembre, anche il martedì e giovedì pomeriggio dalle 14.45 alle 17.

In caso di esaurimento degli spazi deve essere consegnata all’ufficio la vecchia tessera.

La tessera elettorale può essere ritirata da una persona delegata: in questo caso è necessaria la delega scritta con indicazione dei dati del delegante e del delegato e le fotocopie di entrambi i documenti di identità.

I nuovi residenti nel comune di Pistoia. Chi ha preso la residenza nel comune di Pistoia (ed è in possesso della tessera rilasciata dal vecchio Comune di residenza) riceverà la nuova tessera a casa tramite messi comunali.

Cambio di residenza all’interno del territorio comunale. Chi ha cambiato residenza rimanendo nel territorio comunale di Pistoia riceverà, tramite il servizio postale, il tagliando da applicare sulla tessera dove è riportato il nuovo indirizzo di residenza.

Per ulteriori informazioni chiamare il numero 0573 371893 da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 13 o inviare una mail a ufficioelettorale@comune.pistoia.it.

[comune di pistoia]