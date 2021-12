elezioni provinciali. PATRIZIA MANCHIA (FORZA ITALIA) RICONFERMATA CONSIGLIERE

Il centrodestra sarà rappresentato anche da Francesca Capecchi, Andrea Tonarelli e Lorenzo Vignali di Fdi

PISTOIA. Un successo la riconferma della nostra consigliera Patrizia Manchia, prima in assoluto per consensi, rieletta ieri assieme ad altri rappresentanti quali Francesca Capecchi, Andrea Tonarelli e Lorenzo Vignali di FdI.

“Una bella soddisfazione che Patrizia merita, per la serietà, la dedizione al territorio, la presenza e l’ì’ascolto dei problemi, che ha dato in questi anni. Fiera di questo risultato, per lei, e per tutta la nostra squadra — afferma la commissaria Anna Bruna Geri — e naturalmente mi congratulo anche con gli altri eletti, con cui ci confronteremo sempre.

Patrizia ha vinto, ma assieme a lei ha vinto un partito che vuole rappresentare sempre più il proprio territorio stando tra le persone, tra la gente, ascoltandone le istanze. Cosa che da sempre noi facciamo. E con lei, ed i nostri rappresentanti al governo cittadino continueremo”.

Anche la vice sindaco Anna Maria Celesti interviene in merito: “Patrizia Manchia è una Persona capace e leale che svolge il suo ruolo con impegno e competenza!!!”.

“Oggi avere la nomina di consigliere provinciale significa difficoltà e fatica non indifferente, a causa di una riforma monca e con una burocrazia che non aiuta certo le province ad avere mani libere, possibilità ed autonomia di investimenti — dice soddisfatta Manchia — È stata una sfida importante, per me, la volta precedente, e questa ancor di più.

Non mi sono mai tirata indietro all’impegno, e mai lo farò.

Quindi, grazie al mio partito Forza italia, ed a chi mi ha sostenuta.. Avanti tutta per la nostra bella Provincia!”.

[gramigna – forza italia pistoia]