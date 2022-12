EMANATA UNA NUOVA ORDINANZA PER TUTELARE LA QUALITÀ DELL’ARIA

In vigore da domani mercoledì 28 dicembre fino al 2 gennaio 2023

PISTOIA. È stata emanata dal Comune di Pistoia una nuova ordinanza per tutelare la qualità dell’aria e contrastare l’attuale valore di polveri sottili (Pm10). Il provvedimento, in vigore da mercoledì 28 dicembre, fino alla mezzanotte del 2 gennaio, ha lo scopo di ridurre la concentrazione media giornaliera di polveri sottili (che viene rilevata dalla centralina di monitoraggio ubicata a Montale) e è stato adottato in conformità alle direttive della Regione Toscana.

Nello specifico, l’ordinanza vieta l’utilizzo di legna nei camini aperti o nelle stufe tradizionali qualora nelle abitazioni siano presenti sistemi alternativi di riscaldamento, con la deroga per le aree non metanizzate. Inoltre, la disposizione comunale invita a contenere i consumi energetici, evitando inutili sprechi, nella gestione degli impianti di riscaldamento (attraverso una corretta regolazione degli orari di accensione e il controllo della temperatura massima); negli spostamenti, ridurre l’uso delle auto ricorrendo il più possibile a mezzi di trasporto alternativi e non inquinanti.

L´ordinanza rientra tra le misure previste per il cosiddetto periodo critico dal Piano comunale di azione (PAC) per il risanamento della qualità dell’aria, redatto dal Comune di Pistoia.

Altre informazioni sulla qualità dell’aria sono disponibili nell’area tematica ‘Ambiente’ presente sul sito del Comune di Pistoia, dove è possibile consultare anche il testo integrale dell’ordinanza.

[comune di pistoia]