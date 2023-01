EMANUELE GHERGUT SI AGGIUDICA LA 24ESIMA EDIZIONE DELLA CRONOCASERANA

Da questo anno il Memorial in ricordo di Alessandro Dalì

QUARRATA. Ottima riuscita della ventiquattresima edizione della “Cronocaserana- Memorial Alessandro Dalì” che si è svolta nella frazione di Caserana, nel comune di Quarrata, organizzata dalla Polisportiva La Stanca Valenzatico e che ha visto il successo assoluto del rappresentante della Toscana Atletica Sesto Fiorentino, Emanuele Ghergut.

L’atleta di Sesto Fiorentino ha percorso i 5 km della gara in 16’11, distanziando di 38’ Giacomo Pizzicori (Atletica Prato) e di 44’’ Roberto Nicolai (Atletica La Spezia Duferco), quarto classificato, Samuele Oskar Cassi (Toscana Atletica Sesto Fiorentino) e al quinto posto si classifica, Edoardo Tesi (Pistoia Atletica 1983).

Nella categoria assoluti ‘’B’’ (40-49 anni) il successo è andato a Massimo Tredici (Aurora Montale), secondo si classifica a 21’’ il pistoiese Giampaolo Tobia (Pistoia Atletica 1983) e terzo Davide Lunardini (Gas Runners Massa) distanziato di 23’’.

Nella categoria veterani uomini ad aggiudicarsi la gara è stato il massese Andrea Alberti (Gas Runners Massa) che ottiene il tempo finale 17’43’’, davanti al montecatinese Alessandro Calzolari (Montecatini Marathon) e a Samuele Dessì (Aurora Montale).

Nei veterani argento uomini il primo gradino del podio se lo aggiudica, Claudio Carlotti (La Galla) con il tempo finale di 20’01’’, posto d’onore per l’atleta locale, Giuliano Burchi (Podistica La Stanca Valenzatico) e terzo Andrea Casalini (Sempre di Corsa).

Franco Olivari (Orecchiella Garfagnana) si aggiudica la categoria veterani oro uomini terminando la gara in 21’07’’, secondo si classifica Roberto Mei (Silvano Fedi Pistoia) e terzo Uliviero Pancelli (Toscana Atletica Sesto Fiorentino).

Nel settore femminile la prima assolute è stata Ioana Lucaci (Gruppo Podistico Alpi Apuane) che ottiene il tempo finale di 19’47’’, a 1’07’’ si classifica Giada Brizzi (Atletica Alta Toscana) e a 2’06’’ Giulia Orsi (Individuale), quarta Maria Vittoria Botti (Atletica Alta Toscana) e quinto posto per Alessia Gamboni (Atletica Calenzano).

Nel settore assoluto femminile ‘’B’’ (40-49 anni) trionfo per Elisa Carli (Montecatini Marathon) che termina la gara in 20’23’’. I posti d’onore sono andati a Ilaria Tedesco (Atletica Vinci) e Palma Andrea Benadita Salas (Gruppo Podistico Alpi Apuane).

Categoria donne veterane ad appannaggio di Gloria Marconi (La Galla) che conclude la gara in 19’54’’, si classifica al secondo posto Luciana Bertuccelli (Gas Runners Massa) e al terzo Roberta Pieroni (Orecchiella Garfagnana).

La solita Eva Grunwald (Moontecatini Marathon) si aggiudica la categoria veterane argento, ottenendo il tempo finale di 22’54’’ seguita nell’ordine da Antonella Biagioli (Atletica Prato) e Patrizia Franchi (Gruppo Podistico Cai Pistoia).

[giancarlo ignudi]