emergenza alluvione. A PRATO LA SOLIDARIETÀ DELLA CITTÀ GEMELLATA DI WANGEN

Da parte dell’Associazione Gemellaggio tedesca è stato aperto un conto corrente su cui raccogliere le donazioni pro-emergenza

PRATO, In questi giorni tristi per la nostra città, l’Associazione Gemellaggio Prato-Wangen ha ricevuto innumerevoli attestazioni di vicinanza ed affetto da parte della città gemellata tedesca di Wangen im Allgäu.

Dal sindaco, Michael Lang, sono arrivati importanti messaggi di solidarietà a nome di tutta la comunità gemellata.

Nelle ore immediatamente successive ai tragici eventi, è stata ufficializzata la disponibilità da parte della Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (l’equivalente della nostra Protezione Civile) di una squadra di 20 volontari pronti a partire per Prato per aiutare nelle operazioni di soccorso e di supporto alle vittime.

Proprio oggi, è stato pubblicato sul quotidiano locale di Wangen un comunicato stampa da parte dell’Associazione Gemellaggio tedesca in cui si annuncia l’apertura di un conto corrente su cui raccogliere le donazioni pro-emergenza.

Il ricavato sarà destinato ad una attività specifica attraverso l’Associazione di Prato, in collaborazione con quelle del territorio pratese, che verrà identificata in questi giorni.

“Mi preme ringraziare a nome di tutta la città di Prato la nostra gemellata che, ancora una volta, si dimostra attenta ed affezionata alla nostra comunità, testimoniando che anche da un gemellaggio (che dura ormai da 35 anni) possono nascere legami che vanno oltre i ruoli istituzionali e che nel tempo diventano sempre più profondi fino ad elevarsi a simbolo di solidarietà internazionale.”

Gabriele Borchi

Fondatore e tesoriere Associazione Gemellaggio Prato-Wangen