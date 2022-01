emergenza covid. AUTOLINEE TOSCANE, SERVIZIO E RIDUZIONI PREVISTE PER VENERDÌ 14 GENNAIO

Ci sarà anche lo sciopero nazionale di 4 ore. Fasce differenziate per ogni territorio. Tutte le informazioni su www.at-bus.it

PISTOIA – PRATO. Anche per la giornata di domani, venerdì 14 gennaio 2022, a causa di malattie e quarantene legate al Covid che stanno interessando anche molti conducenti, sono previste riduzioni ai servizi urbani ed extraurbani di Autolinee Toscane in tutto il territorio regionale.

In questo momento sono 675 le assenze causate, direttamente o indirettamente, dalla Pandemia Covid-19. Nel Dipartimento Sud è prevista l’assenza complessiva di 121 autisti, di cui 54 a Siena, 36 a Grosseto, 25 ad Arezzo e 6 a Piombino. Nel Dipartimento Nord, 169 autisti saranno assenti causa malattie-infortuni-covid: gli autisti assenti a Massa Carrara saranno 26, 47 a Lucca, 55 Pisa e 41 a Livorno. Le assenze comportano che 61 turni guida rimarranno scoperti: 11 a Massa Carrara, 10 a Lucca, 30 a Pisa e 10 a Livorno. Per il Dipartimento Centro sono 385 gli autisti assenti: 280 a Firenze (tra servizio urbano ed extraurbano), 48 a Pistoia e 57 tra Prato ed Empoli.

Autolinee Toscane sta continuando a fare di tutto per garantire le corse essenziali, rimodulando la programmazione del servizio e dando priorità alle corse scolastiche e dei pendolari, chiedendo a chi può lavorare di fare straordinari.

Di seguito l’elenco delle criticità previste, divise per provincia e servizio. Tutto ciò al netto di altri possibili disagi, derivanti da altri autisti in malattia o finiti in quarantena, nel frattempo, che al momento non sono preventivabili. Pertanto, Autolinee Toscane invita a consultare il proprio sito (https://www.at-bus.it/it/) e i propri canali social per essere costantemente aggiornati sui servizi.

Si ricorda inoltre che domani, come comunicato nei giorni scorsi, è stato indetto dai sindacati uno sciopero nazionale di 4 ore che coinvolgerà anche il servizio di Autolinee Toscane. A questo link è possibile conoscere tutti i dettagli e le fasce per ogni zona e città della toscana: https://www.at-bus.it/it/notizie/379-venerd%C3%AC-14-gennaio-sciopero-nazionale-di-4-ore.html

PISTOIA – SERVIZI URBANI ED EXTRAURBANI

Il servizio di Pistoia, nell’area urbana, sarà pressoché regolare anche se subirà una riduzione di corse sulla linea M nella fascia oraria 6.30-8.00.

Per quanto riguarda lo sciopero, questo coinvolgerà il servizio a Pistoia dalle 17:30 alle 21:30.

EMPOLI- SERVIZI URBANI ED EXTRAURBANI

Il servizio sarà pressoché regolare.

Per quanto riguarda lo sciopero per la giornata di domani, ad Empoli è previsto dalle 17.00 alle 21.00.

PRATO- SERVIZI URBANI ED EXTRAURBANI

Il servizio è stato rimodulato con la soppressione e modifiche di alcune corse delle linee che seguono. Altre linee potrebbero subire ulteriori disagi, come successo ieri per la Cf da Prato a Firenze.

LAM MT azzurra PO-FI (Extraurbano): Da lunedì al venerdì sono soppresse le corse in partenza da Prato alle ore 6:25, 8:45; 11:00; 13:30; 15:30; 18:30. Sempre da lunedì al venerdì sono soppresse le corse in partenza da Firenze alle 7:15; 9:45; 12:00; 14:30; 16:15; 19:30. Il sabato invece saranno soppresse le corse in partenza da Prato alle 7:15; 10.00; 12:45 e quelle in partenza da Firenze alle 8:30; 10:45; 13:30.

LAM blu (urbana): Dal lunedì al sabato saranno soppresse 45 corse durante tutto l’arco della giornata, tra le 5:30 e le 20:30.

LAM rossa (urbana): Dal lunedì al sabato saranno soppresse 11 corse tra le 13:00 e le 19:30.

Linea 10 (urbana): Da lunedì al sabato saranno sempre garantite le partenze da Iolo per l’Ospedale e Maliseti con partenza da Iolo alle 6:20; 7:18; 7:20 (Sab); 8:20; 9:20; 10:20; 11:20; 12:20; 13:20; 13:50 (sab); 14:50; 15:50; 16:50; 17:50; 18:50; 19:50. Da Maliseti garantite le corse in partenza alle 6:45; 7:45; 8:45; 9:45; 10:45; 11:45; 12:45; 13:45; 14:15 (sab); 15:15; 16:15; 17:15; 18:15; 19:15; 20:15. Invariati invece gli orari delle corse del servizio festivo.

Tutte le informazioni sulle linee soppresse e garantite saranno presenti anche con avvisi specifici alle relative fermate.

Per quanto riguarda lo sciopero per la giornata di domani, per la zona di Prato è previsto dalle 17.00 alle 21.00.

