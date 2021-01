emergenza covid. SU CONTO ESTAR RACCOLTO OLTRE UN MILIONE DI EURO

Lo ha detto l’assessore regionale alla Sanità, Simone Bezzini, rispondendo a una interrogazione della consigliera Irene Galletti (M5S)

FIRENZE. Focus sulle donazioni per emergenza sanitaria Covid —19 sul conto corrente Estar, per sapere come vengano utilizzati in modo dettagliato i fondi eventualmente raccolti dopo agosto 2020, compresi quelli raccolti dalle singole aziende sanitarie, grazie ad una interrogazione presentata da Irene Galletti (M5S).

Vista la peculiarità dell’atto, l’assessore Simone Bezzini ha iniziato il proprio intervento comunicando che sono stati chiesti tutti i dettagli sia ad Estar che alle tre Aziende Usl, dai quali è emerso che “l’ammontare delle donazioni ricevute dal 18 marzo al 12 ottobre 2020 (avvio della procedura di chiusura del conto corrente di Estar), è pari a 1 milione e 022.479,31 euro, ed è stato interamente utilizzato per l’acquisto di materiale destinato a fronteggiare l’emergenza Covid-19”.

La consigliera Galletti, ringraziando l’assessore per la risposta, ha chiesto chiarimenti sulla chiusura del conto corrente, quello originario di Estar, e il dettaglio di tutto il materiale utile acquistato.

