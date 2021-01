emergenza maltempo. FRANE E SMOTTAMENTI SULLA SP 20 E SULLA SS 12

Sulla Sp20 traffico consentito solo ai residenti

La Provincia raccomanda agli automobilisti di mettersi in viaggio solo se strettamente necessario e per importanti motivi dal momento che anche la Sp 20, sulla quale veniva deviato il traffico a causa della chiusura della Ss12 disposta da Anas, è nuovamente chiusa per un altro evento franoso.

La Provincia è stata operativa anche nella nottata nel presidio delle condizioni di sicurezza delle strade di competenza, a causa del forte maltempo che sta interessando il territorio. Personale e mezzi della Provincia sono operativi per permettere la riattivazione della circolazione.

