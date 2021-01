emergenza maltempo. FRANE, SMOTTAMENTI E STRADE CHIUSE

La situazione delle strade in un’altra giornata di passione per la Montagna Pistoiese. Un territorio fragile devastato dal maltempo. Ma quanto incide la scarsa manutenzione ordinaria? Fotogallery

MONTAGNA PISTOIESE. Giornata di passione, un’altra, per la Montagna Pistoiese. Le piogge, certo incessanti e abbondanti di questi giorni e soprattutto quelle delle ultime ore, hanno devastato il già fragile territorio della montagna, se poi si aggiunge la manutenzione pressoché assente e fatta solo in “somma urgenza” quando il danno è ormai fatto, non ci si può poi meravigliare dei risultati che si stanno ottenendo: frane e smottamenti ovunque.

Oltre alle due frane verificatesi sulla Ss12 dell’Abetone e del Brennero, oggi sabato 23 gennaio, al La Lima e quella, poco sopra la località La Mora, direzione Abetone, tra La Lima e il bivio di Cutigliano, che hanno determinato, principalmente per la seconda, la chiusura al transito, si sono verificati altri eventi, di minore entità, ma che comunque creano disagi alla circolazione e agli addetti, operai, forze dell’ordine e di pronto intervento, attualmente impegnati.

E in Regione, nuova commissione per le Aree deboli presieduta da Marco Niccolai, per fare cosa? Altre chiacchere sulla Montagna, come per l’Ospedale? Forse basterebbero più, scarponi e pale a terra.

SP 37 CUTIGLIANO

Sulla Sp 37 dopo l’innesto con la Ss 12 dell’Abetone e del Brennero, salendo verso Cutigliano, sorpassato il ponte sul torrente Lima, al primo tornante dove all’interno si trova un’edicola votiva dedicata alla Madonna, uno smottamento verificatosi nella pendice a monte ha ostruito parte della carreggiata.

SS 12 DELL’ABETONE E DEL BRENNERO

Ss12 chiusa dell’Abetone e del Brennero è chiusa da stamani alle 8:30 per frane.

SP 20 TORRI DI POPIGLIO – FONTANA VACCAIA

Problemi sulla Sp 20 Torri di Popiglio – Fontana Vaccaia, interessata da uno smottamento verificatosi ieri al km 1 poco sopra l’innesto con la Ss 12 dell’Abetone e del Brennero, all’altezza del cimitero. Il transito, comunica la Provincia di Pistoia è consentito ai soli residenti.

La stessa rimane chiusa per neve tra Pian di Novello e Fontana Vaccaia.

SP 18 LIZZANESE

La strada ostruita da una frana verificatasi lo scorso 10 gennaio è ora sgombra e le transenne sono sono state posizionate ai lati della carreggiata. Il transito è quindi sostanzialmente ripristinato, anche se sul sito della Provincia di Pistoia nella sezione notizie non è presente ordinanza di revoca.

Nel tratto a circa 1 km dal ponte di Lizzano sul torrente Lima all’intersezione con la Ss 12 dell’Abetone e del Brennero si è verificato un piccolo smottamento

