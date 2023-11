EMERGENZA MALTEMPO: IL PRESIDENTE CALAMAI CHIEDE LO STATO DI CALAMITÀ NAZIONALE

PRATO. Il presidente della Provincia di Prato Simone Calamai, a seguito degli ingenti danni registrati nelle ultime ore dalla potente ondata di maltempo abbattutasi sulla Toscana, questa mattina si è messo in contatto con il presidente nazionale di UPI (Unione Province Italiane) Michele De Pascale per chiedere con forza che venga dichiarato lo stato di calamità nazionale.

“Abbiamo bisogno di tutto l’aiuto possibile per affrontare questa grave emergenza che ha messo in ginocchio i nostri comuni”.

“In questi terribili momenti il primo pensiero va alle vittime di questa tragedia e alle loro famiglie – ha proseguito Calamai – La priorità in queste ore è preservare l’incolumità delle vite umane, prestare soccorso a chi è in difficoltà, la messa in sicurezza soprattutto degli anziani non autosufficienti e dei malati.

La situazione in molte zone della provincia è ancora molto critica, continueremo a lavorare senza sosta per dare risposta alle esigenze della nostra comunità.

Consigliamo a tutti i nostri cittadini che sono stati danneggiati di realizzare foto e video della propria situazione per documentarla al meglio possibile, in caso ci fosse la possibilità concreta di ottenere lo stato di calamità nazionale”.

[elci – provincia di prato]