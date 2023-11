emergenza maltempo. INFILTRAZIONI DI ACQUA NELLE SCUOLE: INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALL’ISTITUTO LIVI E AL LICEO COPERNICO

Il presidente Calamai: “La sicurezza e il benessere degli studenti e del personale scolastico sono sempre state le nostre massime priorità”

PRATO. A seguito dell’ondata di maltempo che lo scorso 2 novembre ha colpito il territorio della Provincia di Prato, l’Istituto Carlo Livi e il Liceo Niccolò Copernico sono stati interessati da numerose infiltrazioni di acqua.

La Provincia di Prato ha così predisposto una determina con la quale ha autorizzato la procedura di affidamento diretto per la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria nei due istituti scolastici, vista la necessità di intervenire quanto prima al fine di ripristinare le aree interessate, affidando lo svolgimento delle attività a una ditta esperta in materia.

Nello specifico, la palestra dell’Istituto Carlo Livi, situata al piano interrato, ha subito un allagamento dovuto alle infiltrazioni di acqua provenienti dai lucernari posti sul soffitto. Per questo sarà necessario procedere con un intervento di manutenzione alla guaina di copertura.

Inoltre, due infissi dell’edificio scolastico – rispettivamente di un vano scala e di un’aula – hanno subito anch’essi infiltrazioni di acqua, e per questo sottoposti ad interventi di manutenzione alle guarnizioni con l’ausilio di piattaforma aerea.

Presso il Liceo Niccolò Copernico, invece, un corridoio posto al piano terra dello stabile ha subito infiltrazioni d’acqua dalla copertura. Pertanto, sarà necessario procedere mediante un intervento di manutenzione sulla guaina della copertura stessa.

“Il nostro territorio ha dovuto affrontato una situazione di estrema emergenza – ha dichiarato il presidente della Provincia di Prato Simone Calamai – per questo stiamo adottando misure immediate per affrontare i danni causati dalle infiltrazioni nei nostri istituti scolastici attraverso interventi mirati e tempestivi. La sicurezza e il benessere degli studenti e del personale scolastico sono sempre state le nostre massime priorità”.

