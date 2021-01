emergenza neve. CITTADINI DI SAN MARCELLO PITEGLIO TRASCURATI

Forza Italia Montagna Pistoiese: “La messa in sicurezza delle strade dovrebbe essere una priorità assoluta affinché sia possibile ai cittadini il normale svolgimento, in sicurezza, delle proprie attività”

SAN MARCELLO PITEGLIO. Abbiamo ricevuto, da un comitato di cittadini di San Marcello Piteglio, una lamentela circa lo stato delle strade ancora da spalare, si lamentano per la condizione in cui versano tuttora, e che hanno messo in seria difficoltà gli abitanti, soprattutto a Piteglio e zone limitrofe.

L’impressione che se ne riceve e quella che ci sia da parte dell’amministrazione comunale, uso un eufemismo, una sorta di trascuratezza nei confronti delle zone interessate.

In questa situazione di emergenza più volte i residenti hanno cercato di mettersi in contatto con il sindaco Marmo, il cui telefono era sistematicamente irraggiungibile.

I cittadini hanno cercato caparbiamente di mettersi in contatto con il comune chiamando il Centralino, l’Ufficio della Protezione Civile, l’Ufficio Servizi al Territorio senza ricevere risposte, solo la Polizia Municipale ha dato risposta fornendo il numero della persona incaricata alla reperibilità del comune. Fatto sta che ancora non è stato fatto nulla.

Ci domandiamo anche se non sarebbe opportuno che il numero della persona addetta alla reperibilità fosse comunicato e ben visibile sul sito del comune, affinché i cittadini vi si possano rivolgere senza dover effettuare telefonate infinite ed avere risposte concrete immediate.

Il sito del Comune che è stato recentemente rinnovato, non offre indicazioni a tal proposito e si consiglia di provvedere quanto prima, i cittadini ringrazierebbero.

Il sindaco Marmo ha risposto con un WhatsApp inviando l’illustrazione del piano neve comunale, che non ha però soddisfatto i cittadini che si aspettavano invece una soluzione concreta al loro problema.

Questa è una delle tante problematiche che affligge gli abitanti della Montagna Pistoiese, la trascuratezza e l’abbandono da parte delle Istituzioni.

Michele Gianni

Addetto Stampa Forza Italia Montagna Pistoiese

Daniela Troccoletti

Coordinatrice di Forza Italia Montagna Pistoiese