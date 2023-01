emergenza neve. FRATONI (PD): SERVE UN IMPEGNO FORTE AD OGNI LIVELLO ISTITUZIONALE A SOSTEGNO DELLA ECONOMIA DELLA NOSTRA MONTAGNA”

Il consigliere regionale Federica Fratoni ha preso parte ieri al consiglio comunale straordinario

ABETONE CUTIGLIANO. Il consigliere regionale Pd Federica Fratoni ha partecipato ieri al consiglio comunale straordinario del comune di Abetone Cutigliano indetto sulla emergenza dovuta alla mancanza della neve.

“Qui come per le altre località sciistiche dell’Appennino centrale — scrive Fratoni—-, si sta vivendo una situazione di forte criticità determinata dall’assenza di neve.

Tutto il sistema economico della montagna necessita di essere adeguatamente supportato, con un impegno forte ad ogni livello istituzionale e aldilà dei colori politici”.

“La grande partecipazione dei cittadini — continua — ha dato il senso di quanto sia drammatico il grido di dolore che proviene dalla comunità locale che non può, e non deve, restare inascoltato.

Già dalla prossima settimana Regioni e Governo si siederanno al tavolo per definire le azioni da intraprendere, probabilmente in uno stato di “emergenza nazionale” che è stato chiesto a più riprese”.

“Ma di fronte a questa emergenza — conclude — bisogna cogliere anche gli spunti per il futuro: è questa l’occasione per dare vita ad una nuova progettualità di sviluppo che possa comprendere l’adeguamento dei collegamenti viari, la costruzione di nuovi impianti sportivi, una promozione turistica importante puntando anche sulla necessità di destagionalizzare i flussi turistici in modo da poter vivere la nostra straordinaria montagna per 365 giorni l’anno”.

