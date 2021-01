emergenza neve. I RINGRAZIAMENTI DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA LUCA MARMO

PISTOIA. L’ondata di maltempo di queste ore ha fatto registrare picchi di neve significativi con caduta importante sulle tratte di montagna. L’impegno dell’ufficio viabilità per fronteggiare l’emergenza sulle strade si protrae da ore senza sosta.

Proseguono — anche al momento — le operazioni di spalatura e di pulizia dei piani viabili e gli interventi per il trattamento della pavimentazione stradale tramite miscela salina.

“Ringrazio l’Ufficio viabilità della Provincia che sta lavorando al meglio e lo invito a proseguire nello sforzo per continuare a coordinare e a mettere in campo le azioni necessarie per fronteggiare l’emergenza.

Ringrazio anche la macchina della protezione civile della Provincia, le forze dell’ordine, i vigili del fuoco, i volontari ed i cittadini” ha detto il Presidente della Provincia Luca Marmo.

Domani è previsto l’arrivo di un’altra perturbazione. L’invito è quello di non muoversi se non per motivi di assoluta necessità.

[provincia di pistoia]