emergenza neve. LA GAZZARRA POLITICA DI QUESTA SETTIMANA

Petrucci (Fdi): “Attivare la colonna mobile della protezione civile significa creare del casino”. Niccolai (Pd): “Inaccettabili i giudizi espressi”. Bettini (Ampas): “Vada a chiedere scusa ai nostri ragazzi e ragazze che hanno passato le feste ad aiutare la sua ex comunità”. Petrucci 2: “Parole fraintese. L’impegno dei volontari è stato encomiabile”. Fratoni (Pd): “intervento, becero e scomposto”

ABETONE CUTIGLIANO. [M.F.] Le polemiche di questi ultimi giorni, nate intorno alle dichiarazioni dell’ex Sindaco di Abetone Cutigliano e attuale consigliere di minoranza alla Regione Toscana (Fdi) Diego Petrucci, sull’impiego della Colonna mobile della Regione Toscana.

Durante il confronto televisivo con Marco Niccolai (Pd) andato in onda su Italia 7, il consigliere ha dichiarato:

“Attivare la colonna mobile della protezione civile, c’ero personalmente, significa creare del casino, dove già c’è una situazione di emergenza. Far arrivare 150 persone con 50-60 mezzi, ringrazio i volontari, le persone che sono venute su a mettersi a disposizione: grazie mille a tutti, ma creano soltanto caos sul caos. C’è bisogno degli spalaneve e di quelli che tagliano le piante. Non c’è bisogno di Jeep contro Jeep, a cosa serve?

Dichiarazioni bollate dal Niccolai durante la trasmissione come “teatrino”, evidenziando come la Colonna mobile sia essenziale:

Durissima la presa di posizione del Presidente dell’Anpas Dimitri Bettini che pretende le scuse a nome dell’associazione da lui presieduta:

“Non si può strumentalizzare per proprio tornaconto di partito l’impegno di persone che hanno speso le loro feste al servizio dei cittadini della montagna pistoiese bloccati dalla neve. Non abbiamo bisogno di questa politica.

Ritengo indecorosa la gazzarra portata avanti da questo consigliere regionale, lontano dal suo collegio, per un esclusivo interesse politico. Non è un caso; a breve ci saranno le elezioni amministrative in quel comune che proprio lui (nel suo mandato da sindaco) ha lasciato per trovare, fuori da quel territorio, un comodo e remunerato scranno in consiglio regionale. Proprio per questo ogni occasione è buona per mistificare la realtà, fare propaganda.

Il mio consiglio è che vada a chiedere scusa ai nostri ragazzi e ragazze che hanno passato le feste ad aiutare la sua ex comunità. Sono ancora lì a spalare e tagliare alberi come aveva auspicato. E che trovi altra materia, non la facile demagogia, se vuole fare opposizione alla maggioranza di governo della Regione. I volontari non si toccano. Ci vuole rispetto. Siamo nel mezzo di una pandemia. Questa gente rischia sul proprio per aiutare gli altri. E lo ha fatto anche sulla montagna pistoiese. Adesso basta. Non abbiamo bisogno di questa politica.”