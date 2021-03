emergenza sanitaria. LA PREFETTURA RIORGANIZZA I PROPRI SERVIZI

Novità in arrivo dalla prossima settimana

PRATO. Da lunedì 29 marzo p.v., in ragione delle restrizioni correlate all’emergenza sanitaria e in vista di una ridefinizione della partecipazione della Prefettura all’URP Multiente, nonché alla luce delle intervenute riforme in materia di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, l’attività di informazione e i servizi della Prefettura finora svolti anche attraverso lo sportello dell’URP Multiente saranno fruibili direttamente agli uffici della Prefettura, secondo i seguenti riferimenti:

Si ribadisce inoltre che, al momento, il ricevimento del pubblico avviene solo previo appuntamento concordato telefonicamente, negli orari e nei giorni indicati sul sito, alla pagina http://www.prefettura.it/prato/contenuti/Orari_di_ricevimento_del_pubblico-8840704.htm.

Le ulteriori informazioni concernenti le procedure per i servizi in questione sono reperibili sul sito internet http://www.prefettura.it/prato/multidip/index.htm, nelle relative sezioni, accessibili dalla home page, nell’area “Servizi ai cittadini” (collocata in alto, a sinistra), attraverso il link “Come fare per…”.

