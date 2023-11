VENTO, DA STAMANI QUASI OTTANTA INTERVENTI EFFETTUATI DAI VIGILI DEL FUOCO

Richiesto il supporto di personale proveniente da altri Comandi provinciali

PISTOIA. A causa del forte vento che imperversa sulla provincia di Pistoia dalla notte scorsa, i Vigili del Fuoco sono stati e sono impegnati in decine di interventi a causa dei danni causati dal maltempo.

In gran parte gli interventi riguardano piante cadute che ostruiscono la viabilità o sono cadute su abitazioni e autovetture parcheggiate sulla pubblica via. Da subito il Comando di Pistoia ha raddoppiato il personale in servizio per fare fronte alle decine di richieste che dalla mattina sono arrivate alla sala operativa 115 provinciale.

Con l’aumento degli interventi è stato richiesto il supporto di personale proveniente da altri comandi, in particolare 14 colleghi provenienti dai Comandi di Firenze e Arezzo.

Alle 15.00 risultavano espletati quasi 80 interventi dalla prima mattinata odierna, 10 erano in corso mentre oltre 40 le chiamate in attesa di intervento.

Particolarmente importante la situazione in Valdinievole, dove due grosse piante sono cadute su abitazione ed auto e per cui necessita l’intervento di un autogrù per il sollevamento degli alberi date le notevoli dimensioni.

