EMMA NOLDE AL SERRAVALLE ROCK

L’artista emergente salirà sul palco il prossimo 1 agosto

SERRAVALLE. Da sempre Serravalle Rock si pone l’obiettivo di dare spazio ai migliori artisti emergenti del panorama italiano ed un profilo come Emma Nolde non poteva non rientrare nel programma della quinta edizione del festival e infatti domenica 1 agosto sarà sul palco della Rocca di Castruccio.

Poco più che ventenne, toscana, artista poliedrica in grado di muoversi dal cantautorato al rock con estro ed originalità, ha dato alle stampe un debutto straordinario. Negli ultimi mesi il suo show è cresciuto costantemente ed i video di Berlino e (male) l’hanno consacrata a livello nazionale.

Così Suffissocore ha parlato di Toccaterra, uscito l’anno scorso su Woodworm/Universal: “Emma Nolde ci ricorda che ci siamo allontanati troppo e le sue parole hanno più peso di quelle di tanti cantautori che vagano a vista. La sua bellezza, i vestiti di seconda mano, l’incapacità di cantare due linee melodiche uguali alle altre ed un’innata vena poetica rendono Toccaterra un magnifico esempio di come si possa fare musica di qualità in italiano, senza aggrapparsi a produttori di fama o scendere a compromessi inaccettabili”.

“Sono artefice dei miei momenti felici, ma il sole aiuta — dice Emma Nolde — Sono pilota dei miei sorrisi, ma avere qualcuno con cui ridere aiuta. Sono giudice dei miei pensieri, ma tutto migliora quando la musica è troppo alta per pensare. Questa sarà un’estate strana, ma avrà tutto ciò che ci è mancato: sole, qualcuno con cui ridere, e musica troppo alta per pensare.

Tornano i concerti, perché serve festeggiare il nostro stare e la nostra pazienza, serve farci un applauso sommersi dai suoni, e dal cielo delle sere d’agosto. I suoni altissimi ci sono. Le mani che si stringono ce le dobbiamo immaginare. Ma è per questo che le canzoni hanno parole”.

[innocenti – comune di serravalle]