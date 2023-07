enogastronomia. TORNA ‘DA CHIOSTRO A CHIOSTRO’ PER DEGUSTARE LE ECCELLENZE PRATESI

Domani lunedì 3 e martedì 4 luglio in tre diverse locations del centro storico

PRATO. [a.b.] Due serate per assaporare le prelibatezze enogastronomiche di chef e maestri pasticceri pratesi nei chiostri più suggestivi del centro storico di Prato. Torna per la seconda edizione ‘Eat Prato – Da Chiostro a Chiostro 2023’ che andrà in scena domani lunedì 3 e martedì 4 luglio.

L’evento a cura di Confesercenti Prato, fa parte del progetto regionale Vetrina Toscana, in collaborazione con Unioncamere Toscana.

La manifestazione avrà luogo in tre diverse locations nel centro storico di Prato. Le prelibatezze enogastronomiche di chef e maestri pasticceri pratesi potranno essere assaporate nei bellissimi chiostri di San Domenico, in quello del Duomo e, novità di questo anno, nel chiostro di Sant’Agostino. Si potranno degustare in modo particolare ricette che risalgono alla storia culinaria e culturale della provincia pratese.

Nel chiostro di San Domenico ci saranno le proposte enogastronomiche di: Saporè Prato, La cornice del gusto, Megabono, Le Garage Bistrot Prato, Il Fienile Ristorante, Mag56, Calamai Catering e Ricevimenti, Interludio Il Ristorante, Gi Doc RistoBistrò di Gucci Laura e Martina, Mosto di Malto e San Right

Nel chiostro del Duomo ci saranno i dolci dei pasticceri pratesi di: Peruzzi Pasticceria, Pasticceria Nuovo Mondo, Pasticceria Guastini e Pasticceria Mannori Luca.

Nel chiostro di Sant’Agostino ci sarà il bere made in Prato di: Mosto di Malto, MAG56 e della Strada dei vini di Carmignano e dei sapori tipici pratesi.

L’ingresso è libero e gratuito.

Le consumazioni sono acquistabili tramite token presso le casse dei Chiostri durante le serate oppure presso la sede in via Pomeria 71/B a Prato durante gli orari di apertura.

È possibile acquistare sia piatti singoli (antipasti, primi, secondi, dolci, bevute) che pacchetti al prezzo indicato nel menù. I pacchetti includono l’esclusiva visita serale al Museo dell’Opera del Duomo.