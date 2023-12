ENRICO DAMI ELETTO PRESIDENTE CITTADINO DI ITALIA VIVA PISTOIA

Nel partito ha già ricoperto il ruolo di coordinatore provinciale. “Da oggi si riapre una partita che vuole costruire una Italia viva protagonista delle sfide della città”

PISTOIA. Il congresso comunale di Italia viva Pistoia ha eletto il suo nuovo presidente, individuando nella figura di Enrico Dami la persona giusta per guidare la comunità dei renziani nei prossimi anni. Noto imprenditore nel mondo delle energie rinnovabili e dell’edilizia, con una solida esperienza politica alle spalle, poiché nel partito ha già ricoperto il ruolo di coordinatore provinciale negli anni scorsi.

“Sono contento e grato per la fiducia e la responsabilità, da oggi si riapre una partita che vuole costruire una Italia viva protagonista delle sfide della città.

Credo sia importante una grande battaglia rinnovamento dei plessi scolastici al fine di garantire una formazione al passo coi tempi sia per gli aspetti teorici che pratici, dar vita allo sviluppo di aree dedicate ad incubatore di nuove imprese (start-up), valorizzare il centro storico e il patrimonio artistico al fine di uno sviluppo turistico adeguato alla fama della Toscana nel mondo, solo per fare alcuni esempi non esaustivi.

La sfida sulla città è aperta. Un ringraziamento anche ai miei compagni di viaggio Giovanbattista Grasso, un riferimento per Italia Viva Pistoia, e al presidente provinciale Francesco Romano Natali”.

Nei prossimi giorni, fanno sapere da Italia Viva, verrà individuato in vice presidente cittadino che coadiuverà Enrico Dami nel lavoro quotidiano; intanto, le persone indicate per la cabina di regia provinciale dal congresso per lavorare con il presidente provinciale sono lo stesso Giovanbattista Grasso, ringraziato dal neo presidente, e Massimo Baldi, notissimi esponenti di Italia Viva.

