EPISODI A SFONDO RAZZISTA: LA CONDANNA DEL CENTRO ANTIDISCRIMINAZIONE DELLA PROVINCIA DI PRATO

PRATO. A seguito dei recenti casi di episodi a sfondo razzista verificatisi nel territorio della provincia di Prato, il Centro antidiscriminazione, facendosi portavoce della volontà degli enti che ne fanno parte, esprime piena vicinanza alle persone offese e condanna gli atteggiamenti e le azioni discriminatorie e razziste poste in essere nei Comuni di Prato e Montemurlo.

Tali azioni, oltre ad essere riprovevoli e antistoriche, sono sanzionate dal codice penale così come dalla Legge n. 205/1993 e dai Decreti Legislativi n. 215/2003 e n. 216/2003.

Ci sembra doveroso ribadirlo, cogliendo l’occasione per ricordare che il Centro – che ha sede presso la Provincia di Prato in via Ricasoli 25 — è a disposizione di tutti/e i/le cittadini/e che siano stati vittime di atti o comportamenti discriminatori a tutela dei diritti fondamentali delle persone.

“L’Associazione Cieli Aperti, in rappresentanza delle antenne del Centro Antidiscriminazione, a seguito degli ultimi eventi accaduti nel nostro territorio, esprime la propria solidarietà alle persone che hanno subito un’offesa. — affermano le referenti dell’associazione capofila degli interventi progettuali del Centro, Simona Di Rubba e Alessia Facchini — Ricordiamo che il Centro tutela i diritti di tutti ed è a disposizione delle persone che sono vittime di qualsiasi tipo di discriminazione”.

Per qualunque informazione potete telefonare al numero 0574 534579.

