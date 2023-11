EROGAZIONE SERVIZIO IDRICO, TRA MIGLIORAMENTI E CRITICITÀ

Il punto della situazione: l’aggiornamento di Publiacqua

PISTOIA —PRATO. In merito alla erogazione del servizio idrico sul territorio servito da Publiacqua e colpito dall’alluvione la situazione di approvvigionamento presenta alcuni miglioramenti e il persistere di alcune situazioni di criticità connesse anche all’impossibilità di raggiungere i luoghi di intervento.

Di seguito le situazioni attive:

MONTEMURLO: situazione risolta anche se possono permanere problemi di temporanee basse pressioni per alti consumi.

CARMIGNANO: l’Impianto Casa Rossa ha ripreso la sua funzionalità nella giornata di ieri. Persistono alcuni sbalzi di tensione sui locali sollevamenti e soprattutto potranno comunque verificarsi, specialmente nel capoluogo e nelle frazioni più alte, basse pressioni e temporanee mancanze d’acqua determinate dagli alti consumi.

PRATO:

Zona Santa Lucia: rimane la situazione più critica sul territorio. Il nostro personale nella serata di ieri individuato il tratto di tubazione danneggiata dalla piena del fiume Bisenzio e che è posizionata nel sotto-attraversamento del medesimo fiume.

In attesa della risoluzione del danno, su cui l’intervento è tecnicamente molto complesso e reso pericoloso per le condizioni di piena del fiume Bisenzio, i nostri tecnici stanno effettuando tutte le manovre possibili per limitare il disagio della popolazione.

VAIANO:

Si registrano ancora mancanze d’acqua in località Gamberame. Risulta al momento risolta invece la situazione a La Briglia grazie ad alcune manovre dei nostri operatori.

QUARRATA:

L’approvvigionamento sul capoluogo è regolare. Possono persistere basse pressioni per gli alti consumi. In zona Rimaggio la situazione sarà risolta in giornata mentre nella zona di Montemagno rimangono alcune criticità per assenza di alimentazione elettrica del locale pozzo.

Rimangono critiche le situazioni delle zone servite dalla sorgente Arancini, non più disponibili a causa degli eventi meteo dei giorni scorsi. Medesima situazione su Tacinaia dove gli eventi franosi hanno compromesso il funzionamento di alcune condotte.

CANTAGALLO:

Rimangono attenzionate le situazioni delle località Pratale e il Fabbro, nonostante la riparazione della tubazione compromessa dagli eventi meteo avvenuta nella serata di ieri.

SERRAVALLE PISTOIESE:

Si registrano basse pressioni nella zona di Rubattorno a causa degli alti consumi registrati sulla zona di Quarrata.