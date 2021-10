ERP, FINANZIATA DALLA REGIONE LA REALIZZAZIONE DI 62 NUOVI ALLOGGI

Otto di questi saranno costruiti nel comune di Pescia

FIRENZE. La realizzazione di 62 nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica: sarà questo l’effetto di un accordo di programma che sarà presto sottoscritto da Ministero delle infrastrutture e Regione Toscana. L’accordo, i cui contenuti sono stati approvati dalla giunta regionale nella sua ultima seduta, permetterà di integrare il Piano nazionale di edilizia abitativa che prevede la realizzazione di 192 alloggi Erp.

Grazie infatti a un’ulteriore ripartizione di risorse ministeriali sono state attribuite alla Regione Toscana altri 6,7 milioni di euro cui si aggiungeranno 2,5 milioni di economie per interventi non realizzati e una integrazione di 1,2 milioni provenienti dal bilancio regionale per un totale di 10,5 milioni.

“In un momento delicato come quello attuale per tante famiglie abbiamo colto al volo l’opportunità di allargare l’offerta pubblica di alloggi popolari” è il commento dell’assessora regionale alle politiche sociali e alla casa Serena Spinelli.

“Quest’intesa col Ministero ci offre l’opportunità di potenziare il Piano per l’edilizia abitativa. Come Regione dovremo stabilire rapporti di convenzione con gli enti che realizzeranno i lavori e vigilare sui tempi di realizzazione: la casa è un bene preziosissimo e queste risorse aggiuntive dovranno essere utilizzate rapidamente e al meglio”.

I 62 alloggi sono distribuiti in varie aree della Regione: 9 alloggi verranno realizzati a Portoferraio (Li) e Massa Marittima (Gr), 8 a Pescia (Pt), Pietrasanta (Lu) e Montespertoli (Fi), 6 a Monteroni d’Arbia (Si), San Piero a Sieve (Fi), 4 a Pratovecchio-Stia (Ar) e Guardistallo (Pi).

[orlandi – toscana notizie]