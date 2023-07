ESERCITAZIONE DI SOCCORSO INCLUSIVO IN PIAZZA SANTA MARIA DELLE CARCERI

Una mattinata di esercitazioni per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

PRATO. La gestione delle emergenze che coinvolgono persone con disabilità temporanee o permanenti, di tipo motorio, sensoriale e/o cognitivo ha avuto negli anni una rilevanza crescente ed un’attenzione sempre maggiore, viste le specificità che caratterizzano questa tipologia di interventi di soccorso tecnico.

Il “soccorso inclusivo” o, più propriamente, la “sicurezza ampliata” ha assunto quindi un ruolo preponderante tra gli obiettivi che il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco persegue a tutela e a salvaguardia della incolumità altrui. Ciò ha portato all’implementazione di tecniche, metodiche, competenze relazionali e gestionali specifiche, in continuo sviluppo ed evoluzione, per accrescere l’efficacia e la funzionalità del soccorso e dell’assistenza a favore di persone con difficoltà motorie/sensoriali.

In questa ottica, su iniziativa del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Prato, è stata strutturata l’esercitazione che si terrà il giorno 21 Luglio 2023, a partire dalle ore 10:00, in Piazza Santa Maria delle Carceri a Prato e che si concluderà con una conferenza stampa alle ore 11.30 in Prefettura.

Attesa la delicatezza della materia e la necessità di assegnare massima attenzione verso le categorie più fragili nell’ambito dei soccorsi, saranno presenti all’esercitazione anche il Prefetto, il Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco della Toscana, il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco assieme ai vertici delle Forze di Polizia, ai rappresentanti del Comune di Prato e del 118.

L’attività addestrativa consisterà in una simulazione di intervento (della durata massima presumibile di circa un’ora e trenta) che coinvolgerà una persona con disabilità motoria (non si tratterà di un figurante ma di una persona realmente disabile), ed eventualmente un’ altra persona con disabilità motoria/sensoriale.

Si supporrà un malfunzionamento dell’impianto elevatore – che dal cortile interno porta alla parte sommitale delle mura del Castello dell’Imperatore – e, pertanto, la necessità che le persone di cui sopra siano evacuate con l’aiuto del Corpo dei Vigili del Fuoco di Prato per ricevere assistenza sanitaria.

L’evacuazione avverrà mediante l’ausilio dell’Autoscala e con l’utilizzo di tecniche ed attrezzature specifiche SAF, ovvero di derivazione Speleo Alpino Fluviale, dell’omonimo nucleo del Comando dei Vigili del Fuoco di Prato.

I soggetti da soccorrere verranno ancorati (congiuntamente agli strumenti di ausilio alla movimentazione) agli agganci predisposti nella parte inferiore del cestello dell’automezzo e portati in salvo con una manovra di rotazione della volata.

I mezzi coinvolti nella simulazione saranno ubicati in prossimità della facciata del Castello prospiciente Piazza Santa Maria delle Carceri, per cui si provvederà, a cura della Polizia Municipale di Prato, all’interdizione del passaggio pedonale di parte della piazza suddetta, nonché all’interdizione per gli astanti all’ingresso all’interno del Castello, per il tempo strettamente necessario all’esercitazione.

[prefettura di prato]