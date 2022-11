ESPERIENZE DI VIAGGIO A “I VENERDÌ DEL CINEMA PALESTINESE”

Il prossimo 18 novembre un incontro sul recente viaggio in Cisgiordania da parte dei membri della delegazione dell’associazione di amicizia Italo — Palestinese

PISTOIA. Venerdì 18 novembre 2022 alle ore 21 a Pistoia, presso il circolo Arci Garibaldi – Corso Gramsci, 52 – per il ciclo “I venerdì del cinema palestinese” promosso dal Comitato Pistoiese per la Palestina in collaborazione con il Circolo Garibaldi, è organizzato un incontro con i partecipanti al viaggio in Palestina promosso dall’Associazione di Amicizia Italo-Palestinese di Firenze.

Prima dell’incontro, è organizzata una cena italo-palestinese (ore 20, 12,00€ – 8,00€ per studenti e disoccupati).

I membri della delegazione dell’Associazione di Amicizia Italo-Palestinese, che sono stati in Cisgiordania dal 6 al 13 ottobre di quest’anno, racconteranno la loro esperienza di viaggio.

Attraverso foto e racconti e le loro impressioni potremo capire cosa significa vivere in un luogo dove vige l’apartheid, dove la vita è determinata dall’appartenere ad un etnia piuttosto che ad un’altra.

L’Associazione organizza ogni anno viaggi di conoscenza per poter vedere con i propri occhi ciò che accade in Palestina.

Il ricavato andrà a finanziare le attività dell’asilo di Beit Reema

[comitato pistoiese per la palestina]