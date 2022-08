“ESPOSTO PER INTIMIDAZIONE POLITICA”. MARCO POLI SI RIVOLGE AI CARABINIERI

“Che la politica sia caduta in basso ormai è cosa nota, ma mi sorprendo che si giunga a certi livelli”

SAN MARCELLO. Che la politica sia caduta in basso ormai è cosa nota, ma mi sorprendo che si giunga a certi livelli in ambito locale.

Dopo quanto successo nelle scorse comunali, sul quale sorvolo, ma che sarebbe da scriverci un libro, e con l’avvicinarsi delle elezioni nazionali, sono cominciate tutta una serie di messaggi, mezzi discorsi, ecc… volti a sapere cosa avrei votato e indicato di votare.

La cosa ilare è che la costante anche a interlocutori diversi è che mi viene sempre detto che non mi ascolta nessuno. E Perché preoccuparsi allora domando io?

Ma se tutte queste cose sono avvezze a chi fa politica, quando mi è arrivata una lettera basata sul nulla da un avvocato, per esponente politico come rappresentate di partito, mi sono visto costretto oltre a far rispondere dal mio legale, a rivolgermi ai carabinieri.

Infatti ho depositato un esposto per intimidazione politica a persona politicamente esposta.

Io mi auguro le indagini porteranno alla fine di questi mezzucci che poco hanno a che fare con la politica vera.

Marco Poli