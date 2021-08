esta noche. IL RITORNO DI ALYS

La cantante di Casalguidi Alessia Manigrasso eseguirà la sigla della trasmissione televisiva “Leggerissima Estate 2021” su Rai 2

PISTOIA. Alessia Manigrasso, nata a Pistoia — in arte Alys — giovane promessa della musica pop italiana, dopo il successo riscontrato tutte le piattaforme digitali e in tutte le radio italiane presenta il suo nuovo progetto musicale discografico intitolato Buona fortuna dove la stessa Alys indossa l’abito da autrice avendo scritto parte del testo.

Grazie a questa importante collaborazione e alla visibilità ottenuta, Alys viene nominata “madrina” dalla nazionale italiana cantanti invitandola in molte delle loro manifestazioni italiane.

Oggi la stessa nazionale italiana cantanti la produce avendola inserita nella loro etichetta discografica musicale “Nic United”.

Da quel momento Alys presenzia in numerose esperienze artistiche ed il calendario di eventi si arricchisce moltiplicando gli impegni musicali in tutta Italia siano a viversi l’esperienza nell’aprire il concerto unico dell’artista Anastacia nel 2019 – unica tappa Italiana.

E dopo un anno difficile per lo spettacolo a causa del Covid-19, oggi si ripresenta nei palchi italiani, con la sigla “Esta Noche” prodotta dalla Hurricane Music Production per la trasmissione televisiva Leggerissima Estate 2021, la messa in onda su Rai 2 nei giorni 11 —18 —25 agosto e 1 Settembre.

[agenzia hurricane music production]