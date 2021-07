estate al parco. IL GRANDE TEATRO RITORNA A MONTEMURLO

La rassegna di teatro estivo nel parco di Villa Giamari, promossa dal Comune di Montemurlo con Fondazione Toscana Spettacolo, prosegue giovedì 29 luglio ore 21,30 con “Sonata per tubi”, uno spettacolo di circo contemporaneo

MONTEMURLO. Nuovo appuntamento della rassegna teatrale estiva “Estate al Parco” nata dalla collaborazione tra il Comune di Montemurlo e la Fondazione Toscana Spettacolo onlus.

Il prossimo appuntamento in cartellone è per venerdì 29 luglio ore 21,15 nella fresca cornice del parco storico di Villa Giamari (piazza Don Milani, 1) con Sonata per tubi: arie di musica classica per strumenti inconsueti con Ferdinando D’Andria, Maila Sparapani e Marilù D’Andria.

Musica inconsueta o circo inedito? È il circo dell’invenzione, cantato e suonato dal vivo. Sonata per tubi è uno spettacolo di circo contemporaneo che ricerca le possibilità sonore di oggetti e attrezzi trasformandoli in strumenti musicali attraverso l’ingegno e l’uso della tecnologia.

Cento i posti disponibili, indispensabile la prenotazione per assistere allo spettacolo. In questi anni il teatro a Montemurlo ha conosciuto una crescita esponenziale. Il biglietto unico costa 8 euro. Per informazioni e prenotazioni si può contattare l’associazione La Gualchiera dal lunedì al venerdì ore 10 – 12.30 cell. 329 1958322 oppure scrivere una mail a salabantiprosa@gmail.com

