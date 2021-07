ESTATE AL PARCO, VENERDÌ 9 LUGLIO C’È PAOLO NANI CON “LA LETTERA”

La rassegna di teatro estivo nel parco di Villa Giamari, promossa dal Comune di Montemurlo con Fondazione Toscana Spettacolo, prosegue con uno spettacolo dal “ritmo sfrenato” e carico di sorprese

MONTEMURLO. Nuovo appuntamento della rassegna teatrale estiva “Estate al Parco” nata, come sempre, dalla collaborazione tra il Comune di Montemurlo e la Fondazione Toscana Spettacolo onlus. Il prossimo appuntamento in cartellone è per venerdì 9 luglio ore 21,15 nella fresca cornice del parco storico di Villa Giamari (piazza Don Milani, 1) con lo spettacolo di Paolo Nani “La Lettera”.

Paolo Nani inchioda lo spettatore, lo seduce con una raffica di sorprese dal ritmo sfrenato e bislacco e lo fa in un modo unico. Solo sul palco con un tavolo e una valigia di oggetti, riesce a dar vita a quindici micro storie, tutte contenenti la medesima trama, ma interpretate ogni volta da una persona diversa. Tavolo più sedia. Bottiglia di vino, un bicchiere, un portafoto.

Carta da lettera, buste da lettera, francobolli. Penna, no musica, no video e nessuna luce particolare. Fondo Nero. Questi “pochi e poveri” ingredienti bastano a Paolo Nani per tenere il suo pubblico – perché diventa suo- completamente rapito ed in perenne balìa della sorpresa.

Cento i posti disponibili indispensabile per partecipare la prenotazione. In questi anni il teatro a Montemurlo ha conosciuto una crescita esponenziale. Il biglietto unico costa 8 euro. Per informazioni e prenotazioni si può contattare l’associazione La Gualchiera dal lunedì al venerdì ore 10 – 12.30 cell. 329 1958322 oppure scrivere una mail a salabantiprosa@gmail.com

